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中華奧會榮譽主席、宏道運動發展基金會董事長林鴻道，日前頒發2020東京奧運及2024巴黎奧運的加碼獎金予奪牌選手。其中蟬聯兩屆羽球男雙金牌的李洋，個人獲得破千萬元的巨額獎金。現任運動部長李洋雖因公不克出席儀式，但隨即於社群媒體宣布將獎金全數捐出，引發社會高度關注。對此，宏道基金會稍早做出正式回應表示：「若李洋部長有意將獎金做公益用途，仍可依法領取獎金後，自行規劃捐贈事宜，將善意延伸至社會各角落。」林鴻道董事長日前補發兩屆奧運加碼獎金，標準為金牌1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。包含王齊麟在內的13位奪牌運動員皆到場領獎，總發放金額高達5000萬元新台幣。目前身為運動部首任部長的李洋，透過社群平台感性表示，感謝林董事長實踐諾言。他強調，自己的運動生涯受國家與企業栽培良多，如今日趨成熟，比起個人財富，他更在意制度與環境。李洋建議將這筆千萬獎金直接回饋社會，並開出包含罕見疾病基金會、創世基金會、伊甸基金會及月園流浪動物照護協會等10個建議捐贈名單。針對李洋的美意，宏道運動發展基金會今日發表聲明回應。基金會表示，非常理解並肯定李洋部長關心弱勢、回饋社會的初衷，但根據《財團法人法》第 21 條規定，基金會資金運用必須符合設立目的與章程，該筆奧運獎金屬「專款專用」，旨在獎勵特定運動員的卓越表現。基金會指出，若將該筆獎金直接改捐予非運動類別的社福團體，將涉及用途變更，恐違反法律規範並影響運作合法性。因此，基金會已於4月15日將簽收領據快遞至運動部。宏道基金會建議，若李洋部長有意行善，可依法領取獎金後，再以個人名義自行規劃捐贈事宜，如此既能符合法規，亦能圓滿公益美意。