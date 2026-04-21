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統測即將在本週週末登場，技專校院入學測驗中心基金會提醒考生，提早規劃到考場的交通路線，同時考試前避免出入人潮擁擠的公共場所，保持身心最佳狀態。另外，台北區26日有國家地理路跑清晨起有交管，提醒考生提早出門時間。115學年度統一入學測驗即將在25、26日登場，測驗中心提醒考試前幾天，請考生儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，保持最佳身心狀況，順利參加考試。應考前提醒：考生提早規劃到試場的交通動線、出門前檢查確認考試必備准考證及應試文具是否已經攜帶、應試時不得將行動通訊裝置，例：行動電話、耳機、智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡等穿戴式裝置等具有計算、記憶、攝（錄）影、影音功能之物品隨身攜帶或置於抽屜、桌椅或座位旁，違者將依「試場規則及違規處理要點」處置。考試期間監試（試務）人員執行各項規定之處置時，考生應予充分配合，否則依其情節輕重提報議處，必要時得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。本次考試開放陪考，但陪考親友勿占用休息區座位及在休息區聊天喧嘩，以提供考生舒適的專心準備及休息空間；休息區有可能不提供冷氣，只開啟電扇，請大家體諒，一切以考生順利應考為優先。考試前若遇天然災害等重大事故，請隨時留意測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）公告訊息，並請注意自身安全。