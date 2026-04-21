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▲日本陸上自衛隊10式戰車。（圖／日本陸上自衛隊）

▲90式戰車（左一）、10式戰車（左二）為日本主力戰車。（圖／日本陸上自衛隊）

日本大分縣日出生台演習場今（21）日上午發生戰車爆炸意外，造成重大傷亡。一輛陸上自衛隊10式戰車疑似發生戰車砲膛炸，造成3死1重傷，4名死傷者均為戰車隊成員。目前自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。發生事故的爲日本陸上自衛隊最先進的10式戰車，根據日本多山地形所設計，車上配備滿滿日本高科技。1929年日本成功研發出第一款國產的「八九式輕戰車」，並用於之後的太平洋與中國戰場上，但與美國、蘇聯戰車相較，二戰時期日本戰車裝甲薄弱，整體性能不如美、蘇戰車。1945年日本戰敗投降後，自衛隊成立初期曾使用美製M4「雪曼」（Sherman）與M24「霞飛」（Chaffee）輕戰車。直到1961年日本三菱重工研發的61式戰車服役，取代美援戰車，也標誌日本國產技術的復甦。1975年服役的74式戰車與美國的M60巴頓和德國的豹1戰車一樣，搭載了口徑105公釐的L7A1戰車砲。為了因應日本多山地形，74式戰車最大特點為配備先進的油壓式懸吊系統，系統可由車內的乘員調節車體距離地面的高度，74式更是首款有砲塔戰車採用油壓懸吊系統。199年服役的90式戰車，是陸上自衛隊第一種採用複合式裝甲的主力戰車，同時採用自動裝彈裝置，車內成員減至3人（車長、駕駛與射手），但每輛90式戰車高達850萬美元（約3.2億台幣），成為當時採購價格最高昂的主力戰車。冷戰期間，日本將戰車部署於北海道防止蘇聯入侵。由於價格過於高昂、冷戰結束蘇聯解體等因素，90式戰車於2009年停產，僅生產341輛。改以國產第四代10式戰車取代74式戰車，一起與90式戰車防衛日本領土。10式戰車由防衛省技術研究本部與三菱重工攜手開發，開發經費為484億日圓，2010年量產、2012年服役的10式戰車採用許多日本國產高科技。動力方面，10式以一具日本國產四行程水冷式V8柴油引擎，最大可輸出1200馬力，雖然最大馬力不如90式戰車的1500匹，但是拜10式戰車車重44噸，比90式戰車50噸輕，燃油燃燒效率、可靠度都較90式的二行程渦輪增壓壓柴油引擎佳。10式使用無段式變速箱，可以在不受引擎轉速影響下任意設定、變更輸出軸的轉速，使傳遞至主動輪的功率在採用同等功率引擎情況下得到提高。10式戰車最高時速達到70公里，甚至優過於國軍的M1A2T戰車的66公里。10式同樣使用自動裝彈系統，並採用精密複雜、效能極佳的電子控制式主動液壓承載系統，控制電腦能根據車體行駛或開火時承受的應力，自動調整液氣壓阻尼來緩衝，不僅能增加越野能力，也可以依據火砲射擊瞬間的應力而即時調整承載臂的阻尼，大幅降低車身搖晃，可改善射擊時的精確度。10式戰車的車體與砲塔採用軋壓均質裝甲製造，車頭正面上部加裝新型複合裝甲，砲塔外側加掛模組化裝甲，10式的新型複合裝甲的強度與90式相同，但重量上減少30%。重量減輕也使得10式戰車比90式戰車更能夠運輸，日本法律規定戰車必須以拖板車運輸，50噸重的90式戰車在全日本17,920座橋樑中，有1/3無發承受90式戰車重量，44噸重的10式戰車日本86%的橋樑都可承受重量。10式戰車是日本自衛隊第一款裝載CI設備的戰車，安裝東芝公司研發的「戰車基層聯隊指揮控制系統」，透過該系統可使其與多輛戰車進行情報傳遞，達成情報共享和資訊的指揮與控制功能。90式戰車使用西德萊茵金屬授權日本制鋼所生產的120公厘、44倍徑Rh-120滑膛炮。10式則使用日本自行開發的12 公厘 44 倍徑滑膛砲，最大攜帶35枚砲彈，可用彈種除傳統翼穩脫殼穿甲彈、高爆穿甲彈、高爆榴彈之外， 還能使用程式化引信砲彈，砲彈的電子引信能在穿透三層牆壁之後才引爆彈頭，可在城鎮戰中用來對付隱藏於工事後方或建築物內部的敵軍。整體而言，10式戰車誕生體現了日本的高科技與作戰環境改變。冷戰結束後，原本日本擔心蘇聯部隊渡海登陸的威脅消失，也導致主力戰車在日本本土防務的重要性下降，日本開始大幅刪減主力戰車數量，由900輛刪減至400輛，其中10式戰車約佔1/4，2013年版防衛大綱決定不在本州部署主力戰車，而是將主力戰車部署於九州與北海道，因為評估日本本州的橋樑無法承受主力戰車的重量。另外，二戰期間大規模戰車集團戰的場景不復見，10式戰車減輕重量，強化機動性的同時，也增加戰場生存性。