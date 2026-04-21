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針對臺師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵捲入的大規模霸凌與性平案件，運動部、教育部及臺師大校方代表於今（21）日公開說明最新處理進度。教育部證實，翁姓教練因霸凌成立處以停聘2年，並將針對性平案重啟調查；運動部則強調已著手研議註銷教練證，避免爭議教練持續在基層體育界執業。教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，教育部自去年接獲檢舉後高度重視。關於霸凌案部分，調查結果確認成立，目前核予翁姓教練停聘2年、麥劉姓教師終止契約之處分。在性平案方面，校方原審議認為情節輕微，僅處以8小時性平課程。然而，教育部審議後認為學生申覆有理，已正式退回並要求台師大「重啟調查」。許副司長強調，教育部將成立專案輔導小組進駐台師大，針對運動競技系的訓練過程、申訴制度及霸凌防治進行全面體質檢討。運動部競技運動司專門委員周德倫對此事件表示遺憾。周德倫指出，運動部曾於3月發函要求台師大提供調查報告，以便移交體操協會紀律委員會撤銷教練證，但台師大當時以「僅提供主管機關（教育部）」為由拒絕提供，導致行政程序受阻。為防範未然，運動部已先行在教練證查詢系統中「遮蔽」兩位教練的資訊。一旦後續體操協會紀律委員會通過註銷結果，將正式撤銷其教練資格，並函知各級學校、地方政府及體育會，防堵其轉往社區俱樂部或全中運等賽事任職。台師大主任秘書於現場強調，校方對霸凌採取「零容忍」態度，已暫時停止涉案教師授課並找人代課，也召開家長會並提供心理輔導。然而，針對立委質疑校方為何拒絕提供調查報告給運動部，導致霸凌教練差點前往全中運擔任裁判，主秘回應稱「身為下級單位，保密措施不便對外發布」，遭到在場立委嚴厲譴責其「包庇」與「橫向聯繫失靈」。立委陳培瑜、吳沛憶及張雅琳強烈要求，教育部後續成立的專案小組必須納入「學生會代表」及「運動競技系學生代表」，不能只有教練與校方的聲音。針對翁士航團隊涉嫌灌人頭會員、操縱體操協會改選一事，運動部中規司科長回應，體操協會於3月29日的改選雖符合法定人數，但若後續有相關「偽造簽名」或「人頭會員」的具體事證，運動部作為主管機關將會全力協助調查，絕不寬貸。目前翁士航停聘2年的公文正由教育部核發中。立委呼籲校方應在重啟調查期間，嚴禁涉案教練以任何形式接觸學生，確保選手受教權與身心安全不再受侵害。