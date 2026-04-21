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全國商業總會昨日率七大公會針對中國惠台大禮包表態，呼籲政府應以產業發展優先，對人民有利的該開放就開放。對此行政院長卓榮泰今（21）日表示，全國各大工業團體與政府都保持良好互動，表示國共兩黨談的涉台措施，很多過去都談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定、不確定的狀態，政府歡迎各種健康有序的交流，也歡迎對等尊嚴的各項協商，這樣的交流協商大門「永遠敞開，不會中斷」，更強調「只要時機成熟，也可以主動地向對方提出邀請來協商」。對於全國商總挺惠台大禮包，卓榮泰表示，全國各大工商團體與政府都一直保持非常好的互動，政府若干政策在推出的同時，也得到團體很多的支持，認為未來還是會在對於國家最有利、產業最有利、人民最有利的方向會彼此合作。卓榮泰說，此次國、共兩黨談的十項涉台措施，很多都是過去都已談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定、不確定的狀態，政府希望雙方都能夠秉持正確的態度，歡迎各種健康有序的交流，也歡迎對等尊嚴的各項協商，「這樣的交流協商大門永遠敞開，不會中斷」。卓榮泰舉例，例如去年2月，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會就主動聯繫海峽兩岸旅遊交流協會，就雙方觀光各項旅遊品質、安全、穩定與公平等，希望進行協商，但海旅會卻一直沒有答覆。過去2年當中，台灣的人民自由自行組團前往中國大陸的也有1萬3400團，人數達到31.7萬人之多，但對方來的卻是寥寥可數，呈現不對等、不公平的狀態。卓榮泰提到，雖然如此，政府還是認為所談的各項所謂的涉台交涉措施都應該要有公權力來作為協商的基礎，所以政府會做好各項的準備，甚至只要時機成熟，也可以主動地向對方提出邀請來協商。所謂時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有相關於對於所要談的內容，要能夠公開的而且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意跟意願，只要有這樣的時機，願意主動向對方提出，無論是商務旅遊、農漁民合作等，都可以主動，但一定是要等待雙方有交流誠意與合作意願。