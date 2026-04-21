黑暗奇幻動作 RPG《艾爾登法環》將推出真人版電影！萬代南夢宮娛樂與知名獨立片商 A24 宣布，《艾爾登法環》電影將以 IMAX 規格拍攝，預定於2028年3 月3日上映，並由英格蘭導演嘉蘭（Alex Garland）擔任編劇與執導。

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《艾爾登法環》身為近年魂系遊戲代表作，製作人宮崎英高和奇幻小說大師喬治·R·R·馬丁打造神話般的開放世界，超高的自由度、世界觀和讓人上癮的遊戲難度，讓《艾爾登法環》奪下2022年度最佳遊戲，總銷量突破3000萬份。

▲《艾爾登法環》是近年魂系遊戲代表作，2022年奪下年度最佳遊戲，總銷量突破3000萬份。（圖／萬代南夢宮娛樂）
▲《艾爾登法環》是近年魂系遊戲代表作，2022年奪下年度最佳遊戲，總銷量突破3000萬份。（圖／萬代南夢宮娛樂）
隨著《艾爾登法環》DLC 內容持續推出，真人版電影也確定2026年春季開始拍攝，官方也公布首波完整演員陣容，包括多位英國和美國實力派演員，雖然沒有標明這些演員飾演的角色，但已在全球社群也掀起一波討論熱潮。

《艾爾登法環》A24 真人版電影目前官方公開的完整演員名單

基特·康納（Kit Connor）
班·維蕭（Ben Whishaw）
卡莉·史派妮（Cailee Spaeny）
湯姆·伯克（Tom Burke）
哈瓦娜·蘿絲·劉（Havana Rose Liu）
水野索諾亞（Sonoya Mizuno）
強納森·普萊斯（Jonathan Pryce）
露比·克魯茲（Ruby Cruz）
尼克·奧弗曼（Nick Offerman）
約翰·霍奇金森（John Hodgkinson）
傑佛遜·豪爾（Jefferson Hall）
艾瑪·萊爾德（Emma Laird）
彼得·塞拉菲諾威茨（Peter Serafinowicz）


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...