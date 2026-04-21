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▲《艾爾登法環》是近年魂系遊戲代表作，2022年奪下年度最佳遊戲，總銷量突破3000萬份。（圖／萬代南夢宮娛樂）

黑暗奇幻動作 RPG《艾爾登法環》將推出真人版電影！萬代南夢宮娛樂與知名獨立片商 A24 宣布，《艾爾登法環》電影將以 IMAX 規格拍攝，預定於2028年3 月3日上映，並由英格蘭導演嘉蘭（Alex Garland）擔任編劇與執導。《艾爾登法環》身為近年魂系遊戲代表作，製作人宮崎英高和奇幻小說大師喬治·R·R·馬丁打造神話般的開放世界，超高的自由度、世界觀和讓人上癮的遊戲難度，讓《艾爾登法環》奪下2022年度最佳遊戲，總銷量突破3000萬份。隨著《艾爾登法環》DLC 內容持續推出，真人版電影也確定2026年春季開始拍攝，官方也公布首波完整演員陣容，包括多位英國和美國實力派演員，雖然沒有標明這些演員飾演的角色，但已在全球社群也掀起一波討論熱潮。《艾爾登法環》A24 真人版電影目前官方公開的完整演員名單（Kit Connor）（Ben Whishaw）（Cailee Spaeny）（Tom Burke）（Havana Rose Liu）（Sonoya Mizuno）（Jonathan Pryce）（Ruby Cruz）（Nick Offerman）（John Hodgkinson）（Jefferson Hall）（Emma Laird）（Peter Serafinowicz）