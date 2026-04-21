前經濟部長郭智輝離開內閣大半年後，近日在社群平台發文證實，自己確診罹患俗稱「沉默殺手」的膽管癌。郭智輝提到在總統賴清德多次「耳提面命」催促健檢下，才及早揪出病灶。國泰綜合醫院醫師提醒，膽管癌早期極難察覺，被稱爲是超兇猛的「隱形癌王」。如果有腹痛、全身無力、夜間盜汗、體重減輕就應該快去檢查，且若腫瘤造成膽道阻塞，有高達90%的患者會出現黃疸，並可能伴隨厭食症、疲勞等問題。
郭智輝在臉書透露，2025年因常跑南部災區顯得憔悴，賴清德總統多次力勸他去做身體檢查。沒想到一查之下，癌症指數竟從標準值5狂飆至44，最終確診為腫瘤長在肝臟的膽管癌。
膽管癌為何被稱為「沉默殺手」？
郭智輝坦言，膽管癌「可怕的地方在它不會痛，完全看不出來生病了」。國泰醫院衛教資料指出，早期膽管癌目前沒有任何特定的篩檢方法，且多數患者初期「並無特別症狀」，直到腫瘤長大引發阻塞性黃疸時，往往已經到了中晚期。加上腫瘤切除率僅約20%至30%，整體預後極差，因此被醫界認定為是沉默殺手。
膽管癌不可輕忽的「前兆」
雖然膽管癌初期毫無聲息，但隨著病程發展仍會出現跡象。國泰醫院資料顯示，晚期肝內膽管癌的非特異性症狀包含腹痛、全身乏力、夜間盜汗與體重減輕。若腫瘤長在肝門周圍並造成膽道阻塞，有高達90%的臨床表現以黃疸為主，其餘還可能伴隨厭食、疲勞，若是伴隨肝內結石，甚至會引發包含發燒、畏寒的急性膽管炎。
膽管癌誰是「高危險族群」？
膽管癌絕多數來至膽管內上皮細胞的惡性變化，以從任何有膽管的地方產生。大多數患者發生膽管癌找不出致病原因。確定致病因子包括原發性硬化性膽管炎、中華肝吸蟲、肝內結石、先天性膽道疾病Caroli’s disease、先天性總膽管囊腫。其他可能致病因子包括B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、肥胖、糖尿病、抽菸、慢性酗酒。
膽管癌日常生活「如何預防」？
面對防不勝防的膽管癌，郭智輝以「汽車保養」為喻，強調預防勝於治療，呼籲大眾平時就應勤加保養，別等身體壞了才去修。國泰醫院也建議民眾可從以下幾點著手預防與保養：
健康飲食：飲食應維持均衡，盡量吃得清淡一點，並且避免攝取加工食品。
作息調適：生活與工作步調可適度放慢，不要過度緊張、有壓力或常常失眠，並透過各種休閒運動讓心情放鬆。
善用免費健檢：郭智輝特別提醒，政府現在有提供免費成人健檢，且門檻已下修至30歲。民眾千萬不要抱著「不檢查就不會有事」的心態，唯有及早發現、及早治療，才能爭取早期手術切除的機會，免受後續化療折磨。
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郭智輝在臉書透露，2025年因常跑南部災區顯得憔悴，賴清德總統多次力勸他去做身體檢查。沒想到一查之下，癌症指數竟從標準值5狂飆至44，最終確診為腫瘤長在肝臟的膽管癌。
膽管癌為何被稱為「沉默殺手」？
郭智輝坦言，膽管癌「可怕的地方在它不會痛，完全看不出來生病了」。國泰醫院衛教資料指出，早期膽管癌目前沒有任何特定的篩檢方法，且多數患者初期「並無特別症狀」，直到腫瘤長大引發阻塞性黃疸時，往往已經到了中晚期。加上腫瘤切除率僅約20%至30%，整體預後極差，因此被醫界認定為是沉默殺手。
膽管癌不可輕忽的「前兆」
雖然膽管癌初期毫無聲息，但隨著病程發展仍會出現跡象。國泰醫院資料顯示，晚期肝內膽管癌的非特異性症狀包含腹痛、全身乏力、夜間盜汗與體重減輕。若腫瘤長在肝門周圍並造成膽道阻塞，有高達90%的臨床表現以黃疸為主，其餘還可能伴隨厭食、疲勞，若是伴隨肝內結石，甚至會引發包含發燒、畏寒的急性膽管炎。
膽管癌誰是「高危險族群」？
膽管癌絕多數來至膽管內上皮細胞的惡性變化，以從任何有膽管的地方產生。大多數患者發生膽管癌找不出致病原因。確定致病因子包括原發性硬化性膽管炎、中華肝吸蟲、肝內結石、先天性膽道疾病Caroli’s disease、先天性總膽管囊腫。其他可能致病因子包括B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、肥胖、糖尿病、抽菸、慢性酗酒。
膽管癌日常生活「如何預防」？
面對防不勝防的膽管癌，郭智輝以「汽車保養」為喻，強調預防勝於治療，呼籲大眾平時就應勤加保養，別等身體壞了才去修。國泰醫院也建議民眾可從以下幾點著手預防與保養：
健康飲食：飲食應維持均衡，盡量吃得清淡一點，並且避免攝取加工食品。
作息調適：生活與工作步調可適度放慢，不要過度緊張、有壓力或常常失眠，並透過各種休閒運動讓心情放鬆。
善用免費健檢：郭智輝特別提醒，政府現在有提供免費成人健檢，且門檻已下修至30歲。民眾千萬不要抱著「不檢查就不會有事」的心態，唯有及早發現、及早治療，才能爭取早期手術切除的機會，免受後續化療折磨。