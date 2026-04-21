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昔日南霸天王牌轉戰中台灣 1.91防禦率展現頂尖宰制力

「黃衫菲力士」今抵台報到 領隊劉志威：厚植先發深度

中信兄弟球團今日正式宣布，與多明尼加籍右投手菲力士（Félix Peña）達成合約共識。球團在持續強化投手陣容的規劃下，期盼藉由菲力士卓越的職棒經驗與去年在台的宰制力，能夠攜手隊內的洋投戰力與本土先發群，共同組成更穩固的先發防線，進一步厚植球隊的先發輪值深度。



菲力士去年於中華職棒賽場上，展現出聯盟頂尖的王牌身手。他在全季 21 場出賽中全數擔任先發，不僅繳出 10 勝 3 敗的亮眼戰績，更交出防禦率 1.91 的超水準成績單。值得一提的是，他去年全季投球局數達 127.1 局，其勝投數、防禦率及投球局數皆為當時球隊團隊最佳，是具備高度穩定性與續航力的優質先發投手。



今年球季初，菲力士加盟墨西哥聯盟的尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatán），在近期收到中信兄弟球團的邀請後，菲力士決定重返中職戰場。由於他對台灣職棒的環境及打者習性皆非常熟悉，球團相信菲力士能迅速融入中信兄弟的作戰體系，成為先發輪值中的即戰力選擇。



菲力士預計於今日抵達台灣報到，並隨即進行後續體檢流程。





開季至今僅取得3勝、目前暫居聯盟墊底的中信兄弟，投手群表現疲軟成為最大隱憂。為了強化低迷的先發防線，中信兄弟球團今（21）日正式宣佈重磅消息，與去年效力統一獅的強投飛力獅（Félix Peña）達成共識，這名頂尖右投將改名為「菲力士」披上黃衫，預計成為球隊脫離現今泥淖的即戰力關鍵。菲力士去年於中華職棒賽場上，展現出聯盟頂尖的王牌身手。他在全季21場出賽中全數擔任先發，不僅繳出10勝3敗的亮眼戰績，更交出防禦率1.91的超水準成績單。值得一提的是，他去年全季投球局數達127.1局，其勝投數、防禦率及投球局數皆為統一獅全隊最佳，是具備高度穩定性與續航力的優質先發投手。雖然去年季後統一獅展現極高續約意願，但雙方最終因合約條件未談攏，菲力士選擇轉往墨西哥聯盟尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatán）發展。然而，在中信兄弟積極招手下，這位對台灣職棒環境與打者習性極為熟悉的洋投，最終決定重返中職，協助兄弟補強最急需的先發戰力。中信兄弟領隊劉志威表示：「菲力士的加盟，能進一步強化先發輪值的穩定度，並提供教練團更多元的調度空間。我們期待菲力士能延續去年在中職的優異成績，與隊友們共同努力，幫助球隊擺脫目前的低迷困境，在接下來的賽事中全力以赴！」菲力士預計在今日抵台並通過體檢後，隨即前往屏東基地二軍進行調整。由於他對中職生態並不陌生，預期調整時間不會太長，最快有望在五月初正式重回一軍輪值，力拼帶領中信兄弟走出開季低潮。以下為中信兄弟球團聲明全文：