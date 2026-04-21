我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（21）日持續走高，開盤上漲92.45點、來到37051.25點，再度站上37000點關卡，盤中在權值股點火下，指數最高來到37757.68點新高點，午盤上漲722.04點或1.95%，來到37680.84點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.93點、來到384.43點，最高衝至392.28點新高點後賣壓湧現，盤中一度壓回平盤附近，所幸隨後有買盤挹注，午盤上漲5.19點或1.35%，來到388.69點。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、台玻、華邦電、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、穩懋、臻鼎-KY、南亞科。權值股全數走高，權王台積電以2050元開出，上漲25元，隨後最高來到2075元，午盤上漲40元或1.98%，來到2065元；台達電表現更加強勁，早盤以1950元盤上開出，隨後站上2000元整數關卡，午盤上漲105元或5.53%，來到2005元。高價股也同步走強，股王信驊早盤一度衝至15680元新天價，午盤上漲逾5%，來到15205元；此外，聯發科也回神站上2000元關卡，攻上漲停價2090元，宜鼎也同步攻上漲停板，印能科技、群聯、世芯-KY上漲逾9%。此外，記憶體族群回神上攻，旺宏強勢亮燈漲停，來到132.5元，華邦電、南亞科上漲逾6%，力積電則是上漲逾4%。PCB概念股也持續走強，景碩、銘旺科、易華電、凱崴、嘉聯益攻上漲停板，健鼎上漲逾7%。