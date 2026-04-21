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國立臺灣師範大學體操隊今（21）日被指控大規模霸凌醜聞，不僅涉及教練不當管教與性平爭議，立法委員質疑總教練翁士航涉嫌利用權威，強迫學生處理與教學無關的行政工作，將不明名單「灌入」中華民國體操協會成為會員，藉此掌控選票。對此，翁士航於今日（21日）親自出面駁斥，強調絕無操控協會之情事。人本教育基金會執行長馮喬蘭與立法委員陳培瑜等人今日召開記者會，指控翁士航及其助理教練對於選手存在不當訓練以及霸凌的事情。會中也提到翁士航與其團隊涉嫌剝削大學部學生，除了無酬勞動外，更要求學生利用來源不明的名單，大量申請加入體操協會會員。立委揭露，相關聯絡訊息由團隊幹部指揮，要求學生幫忙「代簽名」寄送至協會。據調查，目前體操協會新任理事長高裕宸即為翁士航的學生，且有多位理監事均與師大團隊有深厚關聯，指其人馬掌握6席。立委痛批這不僅是剝削學生，更有「灌人頭」以掌握協會話語權的嫌疑，直接影響體育改革的公平性。針對「操控協會」的重砲指控，翁士航今日在記者會上回擊。他表示，自己從未有操控協會的想法或行為，強調大家對於體操協會的參與純屬「個人意願」。面對立委展示的對話截圖證據，翁士航回應稱：「那應該不是我本人。我沒有指示這種事，大家把我的影響力渲染太大了。」他進一步解釋，協會是自由入會，非個人所能操控，將人頭會員爭議與霸凌指控掛鉤是缺乏事實根據的。對於體操協會改選引發的爭議，運動部也給出回應。運動部綜合規劃司表示，雖然協會屬於人民團體，但政府負有監督責任。針對3月底的理監事改選，當時雖有外部監票，但若後續確實發現「偽造簽名」或「名單造假」等具體事證，運動部將啟動行政調查，並審查該次選舉結果的有效性。立委強調，監察院過去就曾對體育署提出糾正，指出人頭會員會導致理監事改選不公。如今涉嫌霸凌與性平案件的教練團隊若實質掌握體操協會，恐讓威權操控在體操界更加無遠弗屆。目前台師大已對翁士航做出停聘2年的決議，而關於協會選舉是否涉及犯罪行為，相關單位已介入了解。翁士航表示將配合調查，並重申希望能回歸專業訓練討論，而非淪為各方角力的工具。