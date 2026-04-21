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台北股市今（21）日持續走高，開盤上漲92.45點、來到37051.25點，再度站上37000點關卡，盤中在權值股點火下，指數最高來到37757.68點新高點，終場上漲646.31點或1.75%，收在37605.11點，創下收盤新高點，成交量為9815.25億元中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.93點、來到384.43點，最高衝至392.28點新高點後賣壓湧現，盤中一度壓回平盤附近，所幸隨後有買盤挹注，終場上漲7.07點或1.84%，收在390.57點，日K連11紅，同樣創下收盤新高，成交量為3351.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、群創、台玻、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、穩懋、臻鼎-KY、聯電。權值股全數走高，權王台積電以2050元開出，上漲25元，隨後最高來到2075元，終場上漲25元或1.23%，收在2050元，挹注大盤指數就有203點；台達電表現更加強勁，早盤以1950元盤上開出，隨後站上2000元整數關卡，終場上漲115元或6.05%，收在2015元，挹注大盤指數就有74點。高價股也同步走強，股王信驊早盤一度衝至15680元新天價，終場上漲逾5%，收在15245元；此外，聯發科也回神站上2000元關卡，攻上漲停價2090元，宜鼎、印能科技、世芯-KY也同步攻上漲停板。此外，記憶體族群回神上攻，旺宏強勢亮燈漲停，來到132.5元，華邦電、南亞科上漲逾6%，力積電則是上漲逾5%。PCB概念股也持續走強，景碩、銘旺科、易華電、凱崴、嘉聯益攻上漲停板，健鼎、燿華上漲逾7%。