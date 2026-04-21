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國立臺灣師範大學體操隊近期捲入霸凌與性平風波，遭校方處分停聘兩年的臺師大競技運動系副教授翁士航，於今（21）日在立法院外咖啡廳召開記者會。翁士航在會中多次強調，相關指控與實際訓練狀況存在巨大落差，重申團隊「絕無霸凌行為」，並表示自己遭受到外界妖魔化的攻擊，已正式提出申訴，期盼透過司法與行政程序釐清事實真相。面對人本教育基金會提出的多項控訴，翁士航顯得情緒沉重。他表示，在調查與舉發過程中，相關團體未曾與教練團進行溝通確認，令他感到驚訝。翁士航質疑：「如果台師大體操隊長期存在霸凌，怎麼可能現在才爆出來？」他強調團隊握有大量與學生互動良好的影片，並已提交影像證據供相關單位審閱。針對記者會現場媒體提出的具體爭議，翁士航逐一給予回應，關於要求選手長時間做「高跪姿」質疑翁士航澄清，這並非強制性的羞辱行為，而是尊重選手在對談時選擇的姿勢，「要跪、要坐、要臥我們都不會制止」，甚至會詢問學生是否要坐著比較舒服。至於性騷擾指控，對於被控觸碰女學生胸部，翁士航強烈駁斥為「子虛烏有」。他強調自己在指導女子選手時極其謹慎，也沒有進行一對一訓練，現場皆有其他教練或選手在場。而對於小選手不當管教和懲處等指控，翁士航更是直接表示目前家長、學生本人及其同儕都已出面否認，強調自己不可能對小孩動手。對於助理教練麥劉湘涵遭解聘一事，翁士航也提出不同看法。他透露，爭議錄音檔中，麥教練其實是在處理一名「霸凌其他小朋友」的學員。翁士航認為，若麥教練是在虐待小孩，學員應該會產生抗拒心理，但事實上該名學員事後仍有動力參與挑戰，且家長也表達支持，這些正面回饋卻未被列入調查報告中。「把我們說成在操控人，真的太妖魔化了。」翁士航感嘆，自己已退居二線從事經驗傳承，卻遭到莫須有指控，感到無奈和煎熬。他表示，目前已獲得大量家長、校友及現役代表隊成員的連署支持，還透露有選手表示今天不想練了、想來參加記者會，表達對自己的支持，希望闡述真相。「我目前是停聘。停聘期間我就是提出申訴，希望釐清事實。我最在意的還是小朋友的成長，被投訴我也很驚訝，不知道哪裡做錯。但如果有錯，我們也會虛心接受。」翁士航希望能釐清既有調查中未完整呈現的事實。他承諾會以不卑不亢的態度配合行政程序，並強調守護學員權益始終是其首要職責，期盼法律能還給他與體操隊一個公道。