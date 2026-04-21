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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（21）日對戰洛磯再寫神蹟，以連續52場上壘的神紀錄超越傳奇貝比魯斯，並追平亞洲紀錄。然而在場外，針對大谷翔平量身打造的「大谷條款」再度引發大聯盟各隊教頭間的口水戰。小熊主帥康塞爾（Craig Counsell）公開質疑該規則讓道奇隊變相多帶一名投手，對此道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也毫不客氣地做出回應。根據大聯盟現行規定，每隊26人名單中限制只能攜帶13名投手。然而，根據「大谷條款」規定只要球員符合二刀流資格，他的登錄身分不佔用13名投手的名額。這意味著道奇隊在擁有大谷的情況下，名單中實質上可以容納14名投手，在漫長的賽季中對於投手的調度具有極大優勢。小熊隊總教練康塞爾在接受美媒訪問時語帶不滿地表示：「這大概是體壇最奇怪的規則了。基本上只有一支球隊被允許同時擁有這樣的選手，而這名選手還受到特殊禮遇。這條規則感覺是專門為了一支球隊、一個人而存在的。」曾任職於紅人、國民隊的資深總經理鮑登（Jim Bowden）也在社群媒體上聲援這一觀點。他認為雖然支持大谷登板時能兼任指定打擊，但該條款賦予道奇隊在名額上的優勢確實有失公平，應考慮撤銷該項例外。面對外界「不公平」的指控，道奇教頭羅伯斯在今日賽後記者會上顯得相當淡定。他坦言：「這項規則確實對我們有利，這是不爭的事實。但原因很簡單，因為我們擁有這名球員。」羅伯斯進一步表示：「但任何球隊只要能擁有像大谷這樣的選手，都能享有同樣的待遇。其他球隊大可以去尋找具備二刀流能力的選手，只是他是個例外，是個非常特別的存在。規則就是規則，事情就是這樣。」