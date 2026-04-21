我是廣告 請繼續往下閱讀

00981A漲56.79%、00994A漲55.6%、00995A漲48.1% 等；持有千金股佔比最高的前三名則為主動復華未來50（00991A）持有54.94%、主動野村台灣50（00985A）持有45.97%，以及主動第一金台股優（00994A）持有45.32%等。

▲主動式台股ETF主要千金股佔比達1/3以上者。（圖╱法人提供）

台股再攻上37000新高點，千金股也榮登近期盤面焦點，而千金股也是目前市場交易熱度不斷攀升的主動式台股ETF標配，資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有佔比最高且績效狂飆，表現領先前三名為主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）及主動中信台灣卓越（00995A）。根據CMoney資料統計，千金股也成為目前市場交易熱度不斷攀升的主動式台股ETF的標配，CMoney資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有市值前十大千金股的佔比達整體投資組合的三分之一以上，同時也反應在近期亮眼的操作成績上。8檔持有市值前十大千金股佔比最高的主動式台股ETF，今年以來表現領先前三名包括：主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，今、明年台股整體企業獲利持續獲得上修，其中尤以AI相關族群在營收與第一季的財報及未來展望表現最佳，今年獲利達30%以上，AI供應鏈族群的表現幾乎全數優於市場預期。張正中進一步說明，半導體龍頭台積電公布營收及展望優於市場預期，更為整體AI產業鏈打下強心針。法人表示，主動式台股ETF在操作策略上的彈性度高，經理人更能將整體資產配置鎖強勢產業、強勢個股，以現階段而言，法人建議，散戶投資人如果希望參與高價千金股行情，可挑選績優且市價親民的主動式台股ETF，作為同享台股千金股成長動能的替代工具。