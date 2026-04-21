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▲李多慧（如圖）招牌長髮亮眼又青春。（圖／特約攝影趙文彬攝）

李多慧突變短髮！眼鏡＋學生頭近照嚇傻3萬粉

▲李多慧（如圖）自2023年來台發展，現樂居台灣享受生活。（圖／特約攝影趙文彬攝）

中職球團「味全龍」韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉精湛舞技圈粉無數，昨（20）日她在社群分享一張近照，畫面中她一改標誌性的招牌長髮，以俏麗學生款短髮亮相，罕見照片瞬間引發粉絲暴動，讓大家驚訝以為李多慧真剪去了長髮，再細細一看才發現，原來是運用AI生成的美照，意外掀起熱議，「這到底是誰！」、「也太可愛了吧！」照片中，李多慧的全新造型讓人眼睛一亮，髮長落在耳下，配上輕盈的波浪捲度與齊眉短瀏海，完美襯托出精緻五官，她戴著一副半透明眼鏡，散發出青春女大生般的清純氣息，正當大家驚呼時，眼尖網友放大反射影像後看見，手機螢幕上的李多慧依然是長髮，短髮造型是她後來用AI生成的成果。真相這才大白，儘管李多慧新造型被發現是一場AI誤會，照片魅力依舊不減，貼文至今已吸引近3萬名粉絲按讚，大家不但沒失望，反而湧入留言大讚：「這到底是誰！也太可愛了吧」、「不管什麼髮型都好看」、「不是真的也值得收藏」、「到底還有多少驚喜」、「妳是誰」，熱度再次印證其超高聲量。李多慧自2023年來台發展後，除了在球場應援，私下也很認真體驗在台灣的生活，2024年11月曾趁休賽期間，騎車環島5天4夜，當時還分享自己倒在機車上睡著的照片，直呼在台灣騎車真的很幸福；至於有沒有考慮在台灣買房？李多慧意願很高，但目前財力不夠，比起買房現在比較有機會先買車。