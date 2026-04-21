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▲劉男辯稱「有人要殺我」，強調自己帶刀出門是為了自保。（圖／警方提供）

台北市中山區前（19日）中午發生一起持刀驚魂事件，一名劉姓男子在黃湯下肚後，竟攜帶一把長近30公分的柴刀在大街上四處遊蕩，路過民眾見狀後相當恐慌並趕緊報案。轄區警方獲報到場後，立刻啟動攔截圍捕，最終在林森北路商圈一處百貨公司前的騎樓將其團團包圍，而劉男則辯稱是為了自保，當場查扣涉案刀械，全案訊後警方將劉男依違反《社會秩序維護法》移送法辦。據了解，這起事件發生於19日中午12時50分許，當時身穿藍色上衣的劉男喝得酩酊大醉，帶著一把要價約4700元、刀刃長達24公分的進口狩獵柴刀，一路從中原街步行約1公里、耗時15分鐘走到人潮眾多的林森北路商圈。面對大批警力包圍盤查，情緒激動的劉男雖未揮舞刀械攻擊路人，但他卻不斷向員警跳針辯稱「有人要殺我」，堅稱帶刀出門純粹是為了防身自保。經警方事後實施酒測，其酒測值高達0.61。轄區中山分局長春路派出所員警第一時間接獲民眾報案趕抵中原街時，發現劉男早已不見蹤影。警方不敢大意，火速擴大調閱周邊監視器並展開地毯式搜索，才順利在欣欣百貨前的騎樓尋獲正坐著休息的劉男。警方強調，雖然該把柴刀並未列入槍砲彈藥刀械管制條例範疇，且劉男將刀具收於刀鞘內未造成傷亡，但光天化日下無正當理由攜帶具殺傷力的器械於公眾場所走動，已嚴重妨害社會秩序。警方強調絕對嚴辦到底，絕不寬貸。