本周免費貼圖更新！LINE官方貼圖小舖今（21）日並未上架新的免費貼圖，不過《NOWNEWS今日新聞》另外挖出未上架的隱藏版貼圖，可愛的「公主吃布丁」貼圖集結了「OK這就去辦、辛苦了、麻煩你了、收到啦、謝謝你」，堪稱上班族必備的實用款，合計共19組貼圖通通不用錢，趕緊打包帶走最新早安圖、晚安圖。 

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🟡「隱藏版」免費貼圖專區

📍LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/15
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/16
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
📍益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/01
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富」。（圖／取自LINE）
📍慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/10
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 依哞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 依哞」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 依哞」。（圖／取自LINE）
📍跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日」。（圖／取自LINE）
📍南國國際生活節 來一場半島夢遊！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「南國國際生活節 來一場半島夢遊！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「南國國際生活節 來一場半島夢遊！」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理

📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
📍資生堂碧麗妃 | 點亮好運！美力女神日常篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前40萬名

▲LINE免費貼圖「資生堂碧麗妃 | 點亮好運！美力女神日常篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「資生堂碧麗妃 | 點亮好運！美力女神日常篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜啾波麻糬」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜啾波麻糬」。（圖／取自LINE）
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海委會海洋兒童節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海委會海洋兒童節」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 齁哩」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 齁哩」。（圖／取自LINE）
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...