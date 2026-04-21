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▲限量絨毛造型飲料杯套，共有3款，每個只要399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量自動瞬收傘，共計有3款，每款售價699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量Blender Bottle Strada Sleek不鏽鋼隨行杯，售價799元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量滑輪購物車，售價1299元；21吋線條防撞行李箱，售價1699元；限量造型面紙套，售價699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量午餐袋+15cm絨毛吊飾，每款售價599元。（圖／記者鍾怡婷攝）

三麗鷗》主題限定店！4/17起高雄夢時代登場

三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》自4月17日起至6月8日前，於高雄夢時代8樓時代會館閃耀登場，Hello Kitty攜手酷洛米、大耳狗喜拿及人魚漢頓等人氣明星齊聚一堂，邀請粉絲走進充滿歡樂與甜蜜氛圍的繽紛遊樂園。



共有五大打卡點首推「午茶時光咖啡杯」，讓人忍不住想加入其中一起轉呀轉，有酷洛米和巴庫手捧冰淇淋的「甜點小舖」及大耳狗喜拿與牛奶頂著爆米花的俏皮模樣，怎麼拍都好可愛！現場推出近40款全新周邊，從內藏可晃動設計的「搖搖壓克力鑰匙圈」到今夏最吸睛的「短板T恤」，還有多達15款的超卡哇伊「DIY組合小吊飾」。



▲《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》自4月17日起至6月8日前，於高雄夢時代8樓時代會館閃耀登場。（圖／業者提供） ▲現場推出近40款全新周邊，鑰匙圈、服飾、DIY組合小吊飾通通有。（圖／官方提供）

長腿KITTY為日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出潮流公仔，7-11也跟上潮流，與三麗鷗合作推出55款限量周邊，日本版售價500元至700元不等的玩偶，7-11合作三麗鷗的版本只要299元就能入手，且最便宜的泡泡貼紙只要79元就能帶回家，超高CP值粉絲一定要記得搶！7-11本次攜手三麗鷗，自4月29日起至5月10日前，開放消費者消費不限金額報會員手機直接買，共出逾55款獨家開發周邊商品，包含曬黑、109辣妹、千鳥紋、洋裝、學生、甜心等多款服裝造型版本通通有。長腿KITTY，推出至今爆紅不斷，將經典角色變成修長身形、多變造型與華麗的穿搭風格。收藏首選就是「經典絨毛吊飾」，隨機4款限定造型，附有鑰匙圈可吊掛於包包，單個售價僅299元超親民；還有首次推出棕色豹紋款與黑色甜心款的大型「70cm絨毛玩偶」，時尚造型還可當抱枕，必須要擁有！絨毛配件還有「絨毛造型飲料杯套」、「鯊魚夾髮飾」、「造型面紙套」等。針對上班族外出需求，7-11也有「午餐袋+15cm絨毛吊飾」，不僅有整套娃娃吊飾搭配午餐袋，保溫保冷一次搞定；3款「購物袋+15cm絨毛吊飾」則可以滿足大容量購物需求。春夏出遊必備「造型頭套頸枕毯」頭套+頸枕+毛毯三合一，搭配「滑輪購物車」、「Traveler's Choice 21吋線條防撞行李箱」、「旅行收納袋三件組」，打造整套完美出遊組合。此外，三麗鷗鐵粉注意了！《