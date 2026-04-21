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▲A-lin（左）到香港開唱，邀請香港歌后衞蘭（右）擔任來賓，衞蘭對她告白：「我是你的兵！」（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin上週末征戰香港紅館，一連三場《歌迹Journey》巡演門票秒殺、氣勢如虹。在到香港開唱前，A-Lin也自創外星語，為了挑戰偶像李幸倪與衛蘭的粵語金曲，A-Lin自研一套「直覺式加密拼音」，其中神譯歌詞「比雞摸」對應「別寂寞」，讓後台工作人員抄大字報時笑到手抖。到香港開唱，A-Lin堅持要在演唱會上與李幸倪對唱廣東歌〈今天終於一人回家〉。自嘲粵語很爛的她，突發奇想以英文、注音、中文諧音混搭出「A-Lin Style語譯法」。歌詞中深情的「別寂寞，誰會永遠兩個回家」，被她神翻譯成：；另一句「忘掉昨日愛著誰，記住我是誰」，則變成：。「有雞又有魚」的大字報出現在後台時，引發工作人員暴動，大家直呼這根本是外星語提詞機，抄寫大字報時笑到手抖在舞台上，A-Lin更火力全開大玩口音哏，自爆在香港練就最標準的粵語竟然是日常廣播詞：。她不僅配合動作生動示範，還真性情地說：「我上台真的沒喝酒，我這叫Natural High！」A-Lin的率真也感染了嘉賓衛蘭。去年在《歌手2025》與 A-Lin 不打不相識的衛蘭，一上台就熱情告白：「我是黃麗玲的兵！」兩人限定對唱經典曲〈大哥〉，A-Lin 坦言為了這首粵語歌舌頭差點打結，苦練一個月就為了給港迷驚喜，「雖然我的翻譯很逗趣，但我的心意是真心的。」在演唱會尾聲，A-Lin 更無預警拋出喜訊，預告將在本週三（24）日發行出道20週年主題曲〈繞路〉，作為這趟紅館旅程的里程碑。帶著滿滿的「雞與魚」回憶，A-Lin也期待下次再與香港粉絲相見。