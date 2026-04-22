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比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）





湖人主場（Crypto.com Arena） 開賽時間： 4月22日上午 10：30





洛杉磯湖人：肯納德（Luke Kennard） 身為湖人在G1贏球的最大奇兵，肯納德上一場狂飆27分，精準的外線投射讓火箭防不勝防。在唐西奇回歸前，他能否延續「冷箭王」的本色，為詹姆斯在內線拉開空間，將是湖人能否取得聽牌優勢的指標。





身為湖人在G1贏球的最大奇兵，肯納德上一場狂飆27分，精準的外線投射讓火箭防不勝防。在唐西奇回歸前，他能否延續「冷箭王」的本色，為詹姆斯在內線拉開空間，將是湖人能否取得聽牌優勢的指標。 休士頓火箭：申根（Alperen Sengun） 若KD最終仍無法上陣，申根將承擔起進攻發動機的重責。他必須利用卓越的傳球視野與低位腳步來挑戰湖人禁區，並在進攻端製造壓力，迫使湖人收縮防線，進而為外圍射手製造機會，他是火箭在缺乏KD時唯一的體系核心。





詹姆斯與杜蘭特的經典對決： 兩位2010年代的超級傳奇再度於季後賽相遇，看一場少一場。這不僅是數據的對抗，更是兩位籃球大師對於比賽解讀的巔峰對決。



禁區對抗與籃板爭奪： 湖人在 G1 的籃板保護並不理想，申根與火箭群狼能否在禁區予取予求，將直接影響比賽的二次進攻機會。



外線火力大對決： 湖人的肯納德能否維持高檔手感？而火箭在首戰低迷的三分命中率能否在G2反彈，是他們能否反客為主的關鍵。

洛杉磯湖人： Luka Doncic（腿筋傷勢，缺陣）、Austin Reaves（腹斜肌傷勢，缺陣）。





Luka Doncic（腿筋傷勢，缺陣）、Austin Reaves（腹斜肌傷勢，缺陣）。 休士頓火箭： Kevin Durant（膝蓋傷勢，賽前決定）





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 費城76人 vs. 波士頓塞爾提克 (G2) 08:00 AM 波特蘭拓荒者 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G2) 10:30 AM 休士頓火箭 vs. 洛杉磯湖人 (G2)

NBA 2025-26季後賽首輪戰火蔓延，台灣時間4月22日，洛杉磯湖人將於主場續戰休士頓火箭。在系列賽首戰中，雖然湖人缺少兩大核心，但41歲的詹姆斯（LeBron James）展現老將價值，率領多點開花的紫金軍團成功捍衛主場取得1比0領先。而火箭隊在G2迎來重大利多，頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）傷情好轉，有望在明早迎來復出，兩大傳奇的對決將成為本場最大亮點。✳️湖人在G1靠著團隊防守與詹姆斯的組織控場驚險過關。儘管唐西奇（Luka Doncic）已回歸訓練場，但G2與里夫斯（Austin Reaves）都將持續缺陣。湖人仍需仰賴「孤皇」模式的詹姆斯穩定輸出，並期盼G1狂飆 27 分的肯納德（Luke Kennard）及八村壘（Rui Hachimura）能持續在外線提供火力援助，力拚帶著2比0領先轉戰休士頓。火箭在G1雖然展現不俗韌性，但在關鍵時刻缺乏能一錘定音的球星。好消息是，因拉傷缺陣的杜蘭特（Kevin Durant）目前狀態已升級為「賽前決定（Game-time Decision）」，若他能順利歸隊，火箭的進攻體系將獲得質的飛躍。面對湖人的防線，杜蘭特的無解單打將是火箭試圖在客場偷得勝利、扳平比分的關鍵。✳️湖人近5場取得4勝1敗（含例行賽），狀態相對穩定。G1在進攻效率不算太高的情況下，靠著強大的防守與詹姆斯在末節的連續助攻守住勝果。雖然雙星不在，但湖人展現出極強的執行力。明日若KD復出，湖人的鋒線防守將面臨相當嚴苛的挑戰。火箭在KD缺陣期間，進攻端明顯缺乏主軸，這也導致他們在G1面對湖人防守時多次陷入得分荒。若杜蘭特明日能復出，不僅能直接帶動場均得分，更能吸引湖人包夾，為湯普森（Amen Thompson）與申根（Alperen Sengun）創造更多切入與策應的空間。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：