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第一線面臨肉搜、騷擾 工會：將任務角色錯置

「剴剴案」依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪，可上訴。而台北市社會工作人員職業工會將於明（21）日前往行政院表達訴求。工會指出，2年多來多次前往衛福部抗議，但訴求幾乎受到無視。所謂的「保證人地位」，應建立在國家對人民的保障與制度之上，也認為國家應正式道歉，正視制度未能接住孩子的事實，而非僅止於個案檢討。台北市社工職業工會提到，「剴剴事件」是跨部會需面對的問題，​國家應就此事件公開向社會大眾道歉，並勇於承擔起制度崩壞的責任。法院判決書中提到「陳尚潔上開協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位之認定，係本院基於個案具體事實所為之判斷，非僅因陳尚潔社工之身份職業所生，亦即，本院認為應負保證人地位之人，為有實質支配力卻怠於作為之『陳尚潔』，而非在基層克盡職守之『社工群體』，附此敘明。」工會直指，國家才是兒少生存權益最終負責人；所謂的「保證人地位」，應建立在國家對人民的保障與制度之上，而非將此沉重的法律與道德責任全數轉嫁於公私部門基層社工。 社工是制度的執行者，不可也不應成為制度失靈時的唯一擋箭牌。真正應該保障弱勢兒少生存權益、承擔最高位階保護義務的組織是國家，而非缺乏資源與權力，但卻兢兢業業在崗位上的公私部門基層社工。「國家應該要系統性的檢討社會重大安全事件的破口」，工會強調，國家應該主動擔責，而不是一昧地只靠政策口號來彌補缺漏。誇大的政策口號帶給社會大眾嚴重的錯誤認知，誤以爲社會安全網可以阻止一切悲劇發生。每當發生社會事件，國家以增聘社工、優化通報機制和修訂收出養辦法，調整評估單位，改訂「SOP」流程和增加確認手續來回應對社會大眾，並且宣稱已有許多「精進」社會安全網的策略。但工會認為，這種作法只是把制度漏洞的修補行動，包裝成不負責任的「政策亮點」，營造社會安全網仍然完美無瑕的幻象，規避政策制定者與現場需求斷裂的失誤責任。​社工不是問題的根源，社工身處在國家權力與資源最末端，卻在服務的最前線協助國家解決問題，縫補政策破口的壓力。工會說，然而這些破口因發生悲劇而面臨綻裂時，國家卻默默隱身。工會提到，社會大眾視線所及常常只有當事社工，這段日子以來，一線社工面臨肉搜及其家庭親友遭受騷擾，甚至到其工作地點惡言相向，已經造成許多社工恐懼與不安，萌生去意。同時，國家更將社工的「任務角色錯置」，重大事件發生，國家往往在第一時間邀集專家學者，以臨時會議的形式，單單追究檢討第一線基層工作人員及當事機構責任。工會呼籲，「沒有一線工作者的聲音，就沒有現場全貌。」讓一線工作者參與事件檢視及調查，以現場人員的經驗及角度，重現事件全貌、回應實務操作需求，並完整事件調查過程中，基層執行者的解析視角。