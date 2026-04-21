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行政院今年度度中央政府總預算於去年送至立法院審議，而藍白因不滿行政院不副署法案拒絕審查總預算，朝野黨團上週協商後達成共識，藍白要求行政院要在總預算付委後半年內，提出有關《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關修正案；其次立法院已通過新興計畫動支案718億，行政院應立即執行，在審議時同意如數照列，免予凍結。立法院會今（21）日由副院長江啟臣宣讀中央政府總預算詢答完畢，總預算案交由財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查。立法院長韓國瑜上週針對中央政府總預算進行朝野黨團協商，最終決定行政院要在總預算付委後半年內，提出有關《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關修正案，及其他有關軍公教保障措施；其次立法院已通過之新興計畫動支案718億，行政院應立即執行，在審議時同意如數照列，免予凍結。卓榮泰今日受邀赴院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢，結束後江啟臣宣讀中央政府總預算詢答完畢，總預算案交由財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查，將各委員發言記錄及書面質詢函送行政院，請就未答復部分予以書面答復。