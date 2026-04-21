我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南一名街友把高壓電箱當儲藏室，疑似因翻物時不慎觸電導致背部灼傷，又害國小無辜遭殃停電。（圖／民眾提供）

台南市南區夏林路與新興路口今日凌晨發生一起高壓電箱觸電意外！一名長期流浪於當地的51歲黃姓遊民，疑似因私自開啟新興國小所屬高壓電箱並將其作為儲物空間，在翻動私人物品時不慎誤觸內部高壓電線，引發金屬爆裂聲響並造成背部灼傷。台南市消防局獲報後迅速到場，將受傷男子送往成大醫院救治，所幸並無生命危險，但此事故也導致新興國小校園全面停電，影響師生，校方與地方居民對此長期行為深表困擾，呼籲相關單位應加強介入管理，避免安全漏洞。事發在台南市南區夏林路與新興路口，21日凌晨傳出電箱爆炸聲響，一名長期在附近流連的51歲黃姓街友，疑似因將國小高壓電箱當作私人置物空間，在翻動物品時誤觸電線，導致背部灼傷並冒出水泡。台南市消防局凌晨1時許獲報後，立即派遣德興分隊2車4人趕往現場，發現受傷的黃男正在路旁自行沖水降溫，所幸送往成大醫院救治後並無生命危險。這起觸電意外不僅造成人員受傷，也導致鄰近的新興國小在早晨師生到校時面臨校園停電。校方與維修廠商初步清查後，確認停電起因正是凌晨的觸電事故，並隨即通報台電人員處置。據了解，黃男在當地徘徊近10年，過去曾長期占用校園舞台區堆放雜物，在設施拆除後竟轉而鎖定高壓電箱，將家當塞進電箱內，儘管校方多次勸導並清除，但黃男仍反覆堆置，令居民與校方感到十分困擾卻又缺乏強制力介入。對此，新興國小校長李俊興說明，電箱為了配合台電日常維護，使用的是通用型鎖鑰，雖然便利卻也增加了遭外人開啟的風險。校方強調，私自開啟並翻動高壓電箱極其危險，未來將與台電研議改進防護設施與鎖鑰系統，以防止類似離譜意外再次發生，同時也期盼相關單位能協助處理街友長期霸占公共設施的問題。