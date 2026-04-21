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鋒面襲台 周四起全台有雨

▲氣象署提醒，周四開始鋒面影響台灣，一直到周六全台降雨訊號顯著，尤其西半部要注意大雨、雷雨。（圖／中央氣象署）

梅雨季還沒開始 珍惜水資源

全台準備大變天！周四至周六（4月23日至4月25日）鋒面、東北季風影響台灣，各地都有降雨機會，氣象專家賈新興表示，這波鋒面屬於「移動型鋒面」，而不是「滯留型梅雨鋒面」，梅雨季預估要5月21日後才會開啟，這段時間民眾仍要節約用水、珍惜水資源。賈新興說明，周四鋒面開始影響，台中以北將會出現大雷雨，其它地區也有陣雨，周五午後鋒面往南邊壓，北台灣持續有雨、雨勢變小，台中以南將會成為降雨熱區，整體雨勢影響到周六，周日（4月26日）回歸好天氣。從預估的降雨型態來看，這波鋒面雨勢由北往南轟炸，台灣西半部是主要熱區。由於「春雨」是北方冷空氣與南方暖氣流交會，在台灣上空形成鋒面，未來幾天在「東北風較強」的情況下，鋒面會一直被往南邊推，才導致由南往北的降雨，也不像梅雨鋒面「滯留在台灣上空」，帶來比較長時間的降雨。賈新興指出，在這波鋒面結束後，預計5月1日至5月6日還有些「鋒面、低壓帶」帶來的降雨訊號，不過今年春雨依舊篇少，能帶來較多雨勢的「梅雨」，也要5月21日之後環境比較合適，考量到水庫水資源緊縮，呼籲民眾要珍惜水資源。