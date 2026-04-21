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洛杉磯道奇隊於昨（20）日在客場面對洛磯隊的比賽中以12：3大獲全勝。全場焦點除打線爆發外，年僅25歲的替補捕手拉辛（Dalton Rushing）表現最為讓人驚艷。擔任先發第9棒、一壘手的他在比賽後段演出單場雙響砲，近8場出賽狂轟7支全壘打，其誇張的打擊數據引發全美媒體與球迷瘋狂討論，甚至出現「為何不讓他固定先發」的質疑聲浪。拉辛先是在第8局擊出左外野陽春砲，第9局再度加碼，將球拉向右中間形成一記2分砲，單場收獲2轟。總計拉盛本季出賽8場，已累積7支全壘打，不僅高居聯盟第4，打擊率更是驚人的.444。最令數據專家感到震撼的是，拉辛目前的長打率為1.296，整體攻擊指數（OPS）高達1.760。這種「異次元」的打擊成績，讓不少道奇球迷在社群平台（X）上紛紛留言：「這根本已經覺醒了！」、「全壘打竟然比大谷翔平還多？」、「讓這種打擊實力坐板凳實在太浪費了。」拉辛近期之所以能獲得先發機會，是因為明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）因陪產進入「父親名單」。然而，拉辛在短短幾場比賽內展現出的統治力，已讓道奇隊教練團陷入「甜蜜的煩惱」。由於道奇隊陣中已有明星捕手史密斯（Will Smith），一壘又有弗里曼卡位，拉辛雖然展現出不遜於陣中大牌球星的火力，但回歸板凳似乎仍是目前最可能的安排。這也引發日本與美國球迷的廣泛討論，直呼：「道奇的先發爭奪戰簡直是魔境」、「史密斯、弗里曼和大谷翔平現在都要感到威脅了」。隨著拉辛持續「手感發燙」，美國媒體也開始質疑球團的調度策略。認為像拉辛這樣具備頂級長打能力的捕手，若長期放在替補名單確實是大材小用。未來是否會透過守備位置的調整，或是擔任指定打擊（DH）來增加他的上場時間，將是道奇隊教練團後續最受矚目的課題。