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香蕉現身白沙屯做公益 合照一張捐50元

▲香蕉（如圖）今年初就與3C網紅約定好一起替媽祖服務，帶來行動電源、風扇及掛繩等用品，不僅商品隨喜樂捐，還將全部營收捐到白沙屯慈善基金會。（圖／香蕉王俊傑臉書）

香蕉攜太太朝聖白沙屯媽祖 步行11小時不喊累

一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，吸引許多民眾、藝人朋友隨行，活動報名人數超過32萬人，創下歷史新高。藝人香蕉連續多年參加進香，今年也不例外，他更發文表示「與我合照的朋友，我替您們捐善款」，只要合照就捐出50元，吸引百名粉絲搶拍，網友也誇讚「真的是最棒的結緣大使」、「超喜歡香蕉永遠都是滿滿的親和力和謙虛」。香蕉去年才帶著老婆朝聖白沙屯媽祖進香活動，表示：「最謝謝身旁這位賢內助，陸續陪我走了7年了。」日前他宣布老婆懷孕，因此今年自己趁著空檔參與盛事，替老婆、寶寶以及家人求平安。香蕉在過程中也與信徒們結緣，只要與他合照一張就會捐出50元，吸引大批民眾搶拍。此外，香蕉今年初就與3C網紅約定好一起替媽祖服務，帶來行動電源、風扇及掛繩等用品，不僅商品隨喜樂捐，還將全部營收捐到白沙屯慈善基金會。而香蕉更加碼做公益，只要與他合照就捐出50元，最後吸引超過100人，被稱作「最佳結緣大使」。香蕉過去曾因主持《寶島神很大》深入了解白沙屯媽祖，每年難忘結緣氛圍而堅持參與，去年他帶著老婆步行約 11.5 小時，體驗香燈腳的辛苦，事後發文感謝對方陪伴，甜蜜告白：「最謝謝身旁這位賢內助，陸續陪我走了七年了，還陪我走到走不動為止。」