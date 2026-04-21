蘋果每年推出新一代iOS時，總會有部分舊機型被排除在升級名單外。根據外媒消息，Apple預計在2026年6月WWDC發表iOS 27，而目前已有爆料指出，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max與iPhone SE 2，很可能成為今年被淘汰的4款舊iPhone。對想趁價格下滑入手二手機的消費者來說，若特別在意後續系統更新、App相容性與安全性，這4款恐怕要先避開。
四款舊iPhone恐怕無法繼續更新到iOS 27
外媒《MacRumors》與《9to5Mac》引述中國爆料者Instant Digital說法指出，iOS 27預計只支援iPhone 12系列與後續新機。若消息屬實，現行仍可升級iOS 26的iPhone 11系列，以及2020年推出的iPhone SE第2代，將被正式排除在新系統之外。如果想買便宜舊iPhone，以下4款最好先別挑：
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2（第2代）
想入手便宜舊機至少要挑iPhone 12
通常一旦被排除在主要iOS版本之外，未來在新功能支援、部分App相容性、資安更新頻率上，都可能逐步落後。雖然Apple往往仍會替舊機提供一段時間的重要安全更新，但整體使用年限與轉售價值，仍可能受到影響。先前iOS 26就已淘汰iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR，可見蘋果近年確實持續縮減老機支援範圍。
不過目前這份名單仍屬爆料階段，Apple尚未正式公布iOS 27支援機型。依照時程，蘋果預計會在2026年6月8日WWDC 2026正式揭曉iOS 27，因此在官方發表前，相關資訊都還有變數。現階段相對安全的入手門檻，可能得至少拉到iPhone 12系列以上。
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外媒《MacRumors》與《9to5Mac》引述中國爆料者Instant Digital說法指出，iOS 27預計只支援iPhone 12系列與後續新機。若消息屬實，現行仍可升級iOS 26的iPhone 11系列，以及2020年推出的iPhone SE第2代，將被正式排除在新系統之外。如果想買便宜舊iPhone，以下4款最好先別挑：
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2（第2代）
想入手便宜舊機至少要挑iPhone 12
通常一旦被排除在主要iOS版本之外，未來在新功能支援、部分App相容性、資安更新頻率上，都可能逐步落後。雖然Apple往往仍會替舊機提供一段時間的重要安全更新，但整體使用年限與轉售價值，仍可能受到影響。先前iOS 26就已淘汰iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR，可見蘋果近年確實持續縮減老機支援範圍。
不過目前這份名單仍屬爆料階段，Apple尚未正式公布iOS 27支援機型。依照時程，蘋果預計會在2026年6月8日WWDC 2026正式揭曉iOS 27，因此在官方發表前，相關資訊都還有變數。現階段相對安全的入手門檻，可能得至少拉到iPhone 12系列以上。