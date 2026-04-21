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Threads是台灣人常用的社群媒體之一，在各國使用比例中，台灣更是高居全球之冠。近期官方負責人預告了一項新功能，Threads 負責人海耶斯(Connor Hayes)近日公開透露，將在Threads上推出即時聊天（Live chats）功能。根據Social Media Today報導，Threads 正在尋求新增另一種方式，幫助用戶追蹤與活動及主題相關的討論，其功能聽起來與目前已在 Instagram 和 Messenger 上提供的「Broadcast Channels（廣播頻道）」非常相似。「Broadcast Channels」是 Instagram 在 2023 年 推出的功能，本質上是一種「一對多」的群組訊息選項，允許用戶以唯讀模式追蹤創作者或品牌帳號，從而以另一種方式掌握重要討論和公告的最新動態。Threads 負責人海耶斯(Connor Hayes)在上周於科切拉（Coachella）音樂節宣布了這項新功能，「我們提前公布一項新功能，非常酷，叫做『即時聊天（live chats）』，那些在 Threads 上的用戶都知道，我們希望成為一個能即時討論世界正在發生事情的平台，但有時候在一小時內連續發五十則貼文，並不能真正滿足即時對話的需求」。他預告，「未來用戶將能啟動一個即時聊天，加入幾位協作者，他們可以在裡面發送訊息，而其他人則可以訂閱、追蹤並互動，但不能自己發訊息。所以它就像你通訊軟體裡的群組聊天，只是你的粉絲可以跟著觀看。」報導認為，這聽起來比IG的廣播功能更具互動性，Threads用戶可獲得專門針對單一活動的討論串，而不是在主動態中閱讀零散的更新，也可能為 Threads 的使用體驗增加新的元素，不過也有人認為，主動態本身理論上就應該能提供這樣的功能。作為 Threads 設計藍本的 Twitter（現稱 X），過去是透過「Hashtags（主題標籤）」來促成這類互動，用戶可以點擊某個標籤，即可查看該主題的完整即時討論內容，也許 Threads 的「即時聊天」能提供一種更可行的替代方案。