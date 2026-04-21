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洛杉磯道奇隊於今（21）日在客場以12：3大勝洛磯隊，除了打線火力全開，先發左投羅布萊斯基（Justin Wrobleski）此役主投7局僅失1分，順利奪下本季3連勝。賽後他透露，今年球技大躍進的關鍵，竟是透過觀察隊友大谷翔平（Shohei Ohtani）的投球風格，並「偷學」其運用曲球破壞打者節奏的技巧。羅布萊斯基今日雖然開局遭遇亂流被敲出連續二壘安打失分，但他隨即穩住陣腳，利用速球與變化球的緩急搭配，多次化解一、三壘有人的失分危機。總計他今日主投7局被敲8安，投出5次三振僅失1分。加上上一場對陣大都會隊的8局無失分，羅布萊斯基近期表現極度穩健。開季原定位為「第6號先發」的他，如今已成為道奇輪值中不可或缺的戰力。他將這一切歸功於團隊配置與捕手的引導，「捕手帶領得非常好，防禦佈陣也幫了大忙，我覺得自己現在狀態極佳。」談到進化的關鍵，羅布萊斯基坦言大谷翔平的影響巨大。他表示，自己過去投球風格較為單調，但今年開始學習大谷如何變換球速，「我觀察翔平投球，發現他會改變曲球的時速，並與滑球做搭配來干擾打者。雖然我的球種變化幅度沒有他那麼誇張，但我學會了如何應用他的思維，去破壞打者的打擊時序（Timing）。」羅布萊斯基強調，棒球就是時機點的對決，「無論你是投2球種還是5球種，目標都是一樣的，就是要讓打者感到困惑並失去重心。看著翔平以此獲得成功，對我有很大的啟發，這也是我能拉長投球局數的主因。」除了大谷翔平，羅布萊斯基也積極向與自己年齡相仿的王牌投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）請教。他會針對球種的握法與練習方法向山本取經，「像山本或斯奈爾（Blake Snell）這樣的偉大投手，他們的投球哲學其實很簡潔，就是把好球精準地投進去。」