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▲崇學馬光中醫院長黃千瑞致詞，說明院所館藏更新與二手書捐贈初衷。（圖／馬光中醫提供）

▲由左至右為陽光社會福利基金會南區中心督導陳宣瑋、臺南市立圖書館館長楊馥菱、崇學馬光中醫診所院長黃千瑞、大中圖書事業董事長劉彥甫。（圖／馬光中醫提供）

▲台南市立圖書館館長楊馥菱回贈感謝狀，肯定崇學馬光中醫支持閱讀推廣之貢獻。（圖／馬光中醫提供）

▲陽光社會福利基金會南區中心督導陳宣瑋致贈感謝狀，感謝馬光投入資源守護燒傷顏損者。（圖／馬光中醫提供）

4月23日「世界閱讀日」即將到來，在當前碎片化資訊與數位焦慮席捲生活的當下，如何重拾深度閱讀的靜心力量，已成為大眾找回身心平衡的重要課題。知名連鎖中醫集團馬光醫療網，秉持著善待患者與同仁的核心價值，今年斥資百萬更新「崇學馬光中醫診所」館藏。針對南台灣強烈日曬導致書籍褪色與室內升溫問題，崇學馬光中醫全面更新挑高書牆並增設隔熱防護貼，同時邀請專業圖書團隊讀者城市重新策展。響應聯合國永續發展目標SDGs的「責任消費與生產」，今(21)日特別將篩選過的5,000本優質館藏，捐贈給台南市立圖書館及陽光社會福利基金會，讓二手書的光芒成為守護燒傷顏損者與推廣城市閱讀的力量。斥資百萬打造非典型的候診空間 成為患者數位焦慮的避風港崇學馬光中醫診所自2020年底開幕以來，便以「全台最美藏書閣」重新定義了醫療空間。在人人習慣低頭滑手機的數位時代，馬光醫療網反其道而行，透過挑高的木質書牆與豐富藏書，為患者建立一個心靈的緩衝地帶。然而，打造並維持挑高書牆的成本極高，但這項投入換來大眾對中醫診所的信任感。當患者坐在充滿人文氣息的書牆下，呼吸會自然放慢，心情也會隨之平穩。這種醫療有溫度的傳遞，讓中醫與當代美學、深度閱讀完美融合，成功以書香緩解了候診時的焦慮。馬光醫療網品牌公關經理陳鐿之表示，崇學馬光中醫館藏更新的契機，源於同仁對診所環境細節的敏銳觀察。南台灣充足的陽光雖然提供了明亮的視覺感，卻也導致書籍封面褪色與紙質脆化。視覺上的殘破與強光造成的室內升溫，會無形中增加患者心理負擔。因此，馬光隨即啟動改善計畫，本次也特別與台灣在地閱讀品牌「讀者城市」合作，除了全面更新館藏更同步增設隔熱防護貼，確保每一吋空間都經過精心維護，照顧患者與同仁的環境感受。在計畫執行過程中，特別強調「留白」與「探索」兩大亮點。新館藏在陳列上保留了舒適空隙，讓書籍取閱時不再擁擠。此外，更刻意打破嚴肅的學科分類，讓養生、文學、自然等書籍自然交錯，讓患者在隨手抽取的過程中體驗探索未知的樂趣，這正是在碎片化資訊時代中，紙本書閱讀最珍貴的驚喜。五千本二手書開啟療癒接力 連結台南市圖與陽光基金會共創善的循環聯合國於2015年通過2030永續發展議程，提出17項全球邁向永續發展的核心目標，其中責任消費與生產中提到，企業可透過預防、減量、回收與再使用大幅減少廢棄物的產生。一直以來都相當致力於社會責任的馬光醫療網執行長黃福祥表示，書籍的生命不該隨空間更新而終結，因此本次將篩選出的5,000本更換下來的優質館藏，一同捐贈給「台南市立圖書館」與「陽光社會福利基金會」。除了可支持台南市圖的好書交換活動，並透過陽光基金會的資源轉化，提供燒傷顏損者的生心理重建服務基金，善盡落實企業的社會責任。崇學馬光中醫診所的藏書閣空間讓閱讀變得更加日常，也讓台南這座文化古都在資訊浪潮下，依然保有人與文字交會的純粹溫度。對於長期在此看診的患者而言，這面書牆早已成為生活的溫暖陪伴。從書籍擺放的高度到精緻的空間擺件，處處體現了診所對患者的重視。這份對環境細節的極致追求，反映出馬光團隊在專業領域上的嚴謹態度，建立起任何裝修都無法取代的信任與安心感。隨著這批館藏正式流向公益單位，看診的體驗也延伸出一份參與社會共好的特殊感受。過資源的跨界流動，在4月這個屬於閱讀的季節裡，為社會點亮一道溫潤且持久的光芒。