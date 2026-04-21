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丹佛金塊今（21）日坐鎮主場與明尼蘇達灰狼進行NBA季後賽首輪系列賽第2戰，金塊開局展現衛冕軍氣勢，一度領先多達19分。然而灰狼在當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）與蘭德爾（Julius Randle）聯手帶領下展開瘋狂反撲，金塊則是在比賽末段陷入進攻當機，最終就讓灰狼以119：114在客場帶走勝利，將系列賽大比分扳成1：1平手。首節比賽金塊在主場展現強大的進攻火力，穆雷（Jamal Murray）與哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線連發，甚至出現單節3次4分打的罕見景象，帶領金塊打出一波17：0的高潮。進入第二節，金塊更一度以44：25領先灰狼多達19分，主場氣氛瞬間沸騰，眼看就要取得二連勝。不過灰狼並未因此崩盤。帶傷苦撐的愛德華茲在次節挺身而出，不僅個人頻頻取分，更帶動迪文琴佐（Donte DiVincenzo）與蘭德爾的外線火力。灰狼隨後回敬一波驚人的39：12攻勢，半場結束時雙方戰成64：64平手，回到原點。第三節雙方進入防守拉鋸戰，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）開啟進攻模式，他單節狂轟16分、7籃板，完全統治禁區，帶領金塊以3分領先進入末節。末節決戰，金塊一度保有些微領先，但灰狼板凳奇兵海蘭德（Bones Hyland）與里德（Naz Reid）接連搶分，加上迪文琴佐末節關鍵的三分球與暴扣，讓灰狼在最後階段成功逆轉。金塊穆雷雖然全場轟下30分，但關鍵時刻中投失準；反觀愛德華茲全場貢獻30分、10籃板，蘭德爾也挹注24分，灰狼雙星穩定的表現成為贏球關鍵。金塊此役數據以穆雷的30分最為亮眼，約基奇則繳出24分、15籃板、8助攻的準大三元成績，替補席上的布勞恩（Christian Braun）與哈達威各拿16分，可惜關鍵時刻防守失守，未能守住主場。灰狼方面，迪文琴佐繳出16分、7籃板、6助攻的全能數據，成為外線最穩定的威脅。灰狼在總比分扳成1：1後，不僅搶回了士氣，也打破了金塊的高原主場神話，雙方下一場將移師灰狼主場再戰。