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桃園中壢一間燒臘店今（21）日上午驚傳火警！位於新中北路的店面在清晨營業時段突然起火，濃煙狂竄、情況一度危急，店內62歲楊姓男子當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後，所幸恢復呼吸心跳，目前仍在醫院觀察中。這起火警發生在上午8時12分，消防局接獲報案後，立即派遣大批人車趕赴現場救援。據了解，起火點位於店內1樓廚房，疑似廚具區域不明原因起火，短時間內冒出大量濃煙，情勢相當緊急。消防人員於8時22分抵達後迅速佈線灌救，並於8時25分成功控制火勢，約在8時45分完全撲滅。消防局此次共出動57名消防人員、19輛消防車及2輛救護車進行搶救，迅速壓制火勢，避免進一步延燒。然而，消防人員進入火場搜索時，在1樓發現62歲楊姓男子倒臥，當時已無意識、無呼吸心跳，隨即將其送往中壢天晟醫院急救。經醫護人員全力搶救後，男子已恢復呼吸心跳，但目前仍在加護觀察，詳細傷勢與後續狀況仍待院方說明。至於火警確切起火原因，消防局與警方將進一步調查釐清