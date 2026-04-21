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立法院將於明天針對1.25兆元國防特別條例進行朝野黨團協商，民進黨團幹事長莊瑞雄昨鬆口表示「8100億元版可以談」，盼協商能有結論。台中市長盧秀燕表示，最重要的是維護台灣安全、增加防衛能力，若各政黨能夠和諧，雙方釋出善意，意見趨於一致，她覺得是一個好的發展。莊瑞雄昨天明確表示，特別條例的預算撥款方式都可以討論，國防特別預算匡列的1.25兆元是「額度上限」，他舉例可採「1.25兆－N」方式，如果最終在野黨堅持8100億元的規模，也可以再跟行政院討論，為22日的協商創造更多空間。盧秀燕今（21）日上午主持市政會議前受訪，她表示立法院是合議制，任何的預算與法案，都需要朝野各黨的協商跟同意。國家增強防衛能力應該是全民共識，不應該成為各政黨互相政治操作的主題。她指出軍購最重要的目的是維護台灣安全，增加自我防衛能力，同時維持區域的和平、兩岸的和諧。現在各政黨能夠和諧，雙方都釋出善意，大家意見趨於一致的話，「我覺得是一個好的發展」。