我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄榮民總醫院今（21）日分享一例高齡求子的生育奇蹟。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.21）

在精準醫學的協助下，高齡生育不再是遙不可及的夢想。高雄榮民總醫院今（21）日分享一例高齡求子的生育奇蹟。45歲的張女士，在經歷高齡、低卵巢儲備量及曾因胎兒染色體異常終止懷孕的雙重打擊下，透過高榮生殖醫學團隊的精準策略，成功植入一顆帶有40%染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」。在生命神奇的「自我修復機制」下，張女士於去(2025)年2月順利產下健康男嬰，為高齡不孕家庭注入一劑強心針。張女士今日出席記者會現身說法，她曾歷經多次取卵與植入，好不容易懷孕，卻在產檢時發現胎兒患有唐氏症，最終被迫忍痛終止妊娠，於2023年5月尋求高雄榮總協助。婦女醫學部醫師崔冠濠指出，經生殖團隊評估後發現，張女士面臨高齡生育、低卵巢儲備量、卵子品質不佳及極高染色體異常比例等四大嚴峻挑戰。崔冠濠表示，團隊擬定「先累積、再植入」的策略。在為期10個月的療程中，進行了3次排卵刺激，並全程搭配生長激素以提升卵子品質，最終成功培養出7顆冷凍囊胚。然而，經「胚胎著床前染色體檢測（PGT-A）」顯示，這7顆胚胎中竟無任何一顆是染色體完全正常的整倍體胚胎。唯一具備植入希望的，是一顆等級4BB、帶有40%第1號染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」。面對這顆並非「完美」的胚胎，醫療團隊並未放棄。根據國際最新研究指引，低比例（<50%）的鑲嵌型胚胎在無其他選擇時，仍具備一定的活產率。高雄榮總團隊向張女士解釋，胚胎發育具有神奇的「自我修復（Self-Correction）」機制，使健康細胞最終發育成正常的胎兒。在充分溝通潛在風險並達成「懷孕後必須接受羊膜穿刺」的共識下，張女士選擇相信專業。令人振奮的是，懷孕中期的羊膜穿刺報告顯示，胎兒染色體為完全正常的「46, XY」，證實了胚胎已成功完成自我修復。張女士在懷孕37週時，因監測到胎兒心跳減速，醫療團隊果斷進行緊急剖腹產。張女士於2025年2月順利產下一名2913公克的健康男嬰，五個生理功能包括心率、呼吸、肌肉張力、反應和膚色等Apgar評分表現優異，母子均安。「高齡不是終點，策略才是關鍵」。高雄榮總婦女醫學部醫師崔冠濠指出，只要建立在充分溝通、嚴謹評估與精準醫療的基礎上，高齡女性仍有機會跨越生育障礙。高雄榮總將持續以最高醫療標準，陪伴每一位渴望成為母親的女性，化不可能為可能。