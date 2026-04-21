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刑事警察局偵查第六大隊破獲一起結合投資詐騙與房產抵押貸款的複合型詐騙案件，詐騙集團與地政士、貸款掮客勾結，誘騙被害人以房產貸款加碼投資，並從中抽取高額回扣，已有10人受害，總財損高達新台幣1億2,000萬元。警方表示，透過分析「165反詐騙資料庫」發現，多名被害人先遭假投資股票平台吸引投入資金，隨後被誘導向特定「融資代辦」申請房屋抵押貸款，以擴大投資獲利。過程中，詐團以高額利息、代書費、服務費，甚至虛設「土地增值稅」等名目層層剝削，導致被害人實際拿到的現金不到貸款金額的8成，最後仍全數落入詐團手中。其中一名劉姓被害人，起初投入125萬元，短短數月內投資APP顯示帳面資產暴增至6,200多萬元，當欲提領時，詐團以須繳交5%稅金為由要求支付約310萬元。劉男為此辦理房屋抵押貸款400萬元，扣除各項費用後僅實得310萬元，仍全數交給詐團，損失慘重。專案小組報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，於去年8月至今年1月間發動4波查緝行動，陸續逮捕包含主嫌、貸款掮客、地政士、金主、車手及轉帳人頭等共31人到案，並查扣相關證物。為防止被害人房產進一步遭處分，警方亦向臺灣臺中地方法院聲請扣押2筆遭設定抵押的不動產，市值約3,360萬元。警方調查指出，本案由陳姓主嫌與境外詐騙集團勾結，取得被害人名單後進行聯繫，再由黃姓掮客尋找資金來源，羅姓地政士負責辦理房貸，林姓掮客則向被害人收取各項費用，最後再向詐團抽取貸款金額10%作為回扣，形成分工細密的犯罪鏈。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送偵辦。警方呼籲，民眾對於標榜高報酬的投資機會應提高警覺，尤其涉及貸款或抵押資產時，更應審慎查證，以免落入詐騙陷阱。