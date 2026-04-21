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前民眾黨主席柯文哲17日於台中逢甲夜市掃街時，現場多人突然聞到辣椒水氣味，陸續出現呼吸道不適情形；經調查兇手竟是第六分局長周俊銘，台中市警局已對其記過2次，並調離主管職務。對此，網紅「四叉貓」劉宇也公開一段畫面，可以看見周俊銘疑似是在丟棄證物，引發外界熱議。台中市警方20日公布調查結果指出，當天現場負責指揮的第六分局長周俊銘，因辣椒水裝置疑似故障，在測試過程中朝地面噴灑共4次，未料氣體擴散，才會造成現場民眾與隨行人員不適。警方表示，周俊銘於事件發生約24小時後主動致電說明，已構成重大督導疏失。台中市警局長吳敬田說明，針對周俊銘的行為，已依規定記過2次並調離主管職務，另因造成他人身體不適，也將依傷害罪嫌函送檢方偵辦。對於調查結果，柯文哲表示，他相信周俊銘並非故意噴灑辣椒水，但若在第一時間即主動說明情況，將有助減少不必要的調查成本與外界猜測，避免社會產生對立。儘管警方已對外說明事件經過，但相關討論仍在網路持續發酵。四叉貓今（21）日上午在臉書發布一段影片，畫面中可見疑似周俊銘手持紅色包裝的辣椒水，將其丟入白色垃圾袋中，他質疑說：「警方記者會秀出的證物，應該只是示意樣品吧？原本的已經丟進垃圾桶收走了。」稍早，四叉貓再度發文，開頭就先道歉表示，早上自己質疑辣椒水都扔進垃圾桶了，怎麼昨天警方記者會還有證物？但警方回應，他們去翻垃圾桶找回來的。不過，網友也紛紛留言狠酸「這大小差太多了吧」、「可是夜市垃圾不是每天都會清掉嗎，夜市市場地方，垃圾車通常都會好幾趟去清理，怎麼還來的及找回來」、「一切都是為了一個貪污犯⋯⋯」。