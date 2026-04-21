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▲蔡岳勳（如圖）與哥哥的女兒「棉棉」疑似有爭產糾紛，進而波及87歲爸爸蔡揚名。（圖／翻攝自蔡岳勳臉書）

蔡揚名與棉棉搶4000萬遺產？家醜風暴引關注

▲蔡揚名（如圖）不知爭產風波，氣憤直呼：「怎麼會扯到我，太沒良心了。」（圖／記者吳翊緁攝影）

蔡揚名不睦蔡岳勳、蔡政良？認了多年沒聯繫

名導蔡岳勳87歲爸爸、曾獲金馬獎終身成就獎的蔡揚名，近期捲入家族爭產風暴，與已故長子蔡政良外遇之孫女「棉棉」疑似為了4000多萬遺產對簿公堂，棉棉父親過世後意外發現龐大遺產，進而引爆家醜，引發外界關注，對此，今（20）日稍早蔡揚名聽聞後震怒回應：「怎麼會扯到我，太沒良心了。什麼4000萬？中彩票嗎？連四百塊都沒有，太荒唐！」強調自己與蔡政良、蔡岳勳長年未聯繫，何況棉棉及其一家，完全不知實情。20歲的棉棉向《壹蘋新聞網》爆料指控，蔡岳勳曾在蔡政良告別式對自己透露，哥哥有留一筆出國讀書基金，但事後尋無下文，棉棉母親許女清查後，才發現蔡政良名下有4000萬遺產，許女提起訴訟且一審勝訴，但蔡家持續上訴，進而波及蔡揚名。面對指控，蔡揚名聽聞後完全狀況外，無奈苦笑：「怎麼會扯到我，太沒良心了。什麼4000萬？中彩票嗎？連400元都沒有，太荒唐！」氣憤直言自己從未參與爭產，更點出大兒子生前並非精明賺錢之人，糾紛應是孫女與蔡岳勳的事，與他毫無瓜葛。談及已故大兒子蔡政良，蔡揚名語氣格外生疏，坦言離婚後2個孩子跟著前妻，父子關係不佳，認爲對方思想怪異不成器，從小就沒有過多寄望，2人在蔡政良離世前已有7、8年未聯絡，連告別式都沒出席，蔡揚名感嘆，人走了自然也沒去送別的必要。除了與長子降至冰點，蔡揚名也跟蔡岳勳聚少離多，表示2人5、6年沒見，更反問記者兒子近況，透露平日未收孝親費，不過過年時蔡岳勳有請人轉交5萬元紅包，雖然互動不多，蔡揚名仍肯定他的成就，去年初自己新書發表會上，蔡岳勳還現身站台。儘管遺產家醜鬧得沸沸揚揚，蔡揚名仍將重心放在自己身上，目前身體硬朗，日常起居由妻子「貢丸姐姐」悉心照顧，卸下家族紛擾，他依然保持活躍社交，常與老友相約聚餐，徒弟朱延平更常安排飯局孝敬，對於子孫恩怨，蔡揚名選擇坦然不想攪和。