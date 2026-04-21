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越南與中國一口氣簽下32項合作協議，從鐵路到供應鏈全面擴展，表面上深化雙邊關係，實際上卻牽動越南在美中之間的戰略平衡。學者直言，越南仍維持「竹子外交」路線，但在加深對中國合作的同時，部分保護機制正逐漸鬆動，潛藏的依賴風險開始浮上檯面。越南領導人蘇林（Tô Lâm）15日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，雙方強調提升政治互信與戰略協同，並簽署32項合作文件，涵蓋鐵路互聯、基礎建設、供應鏈與黨際交流等領域。這波合作被視為近年越中關係的重要進展，也讓外界開始關注越南是否正逐步靠向中國。針對外界質疑越南「轉向中國」，長期研究越南政治的學者指出，越南的核心目標仍是維持高速經濟成長。為了支撐發展動能，越南勢必同時與全球主要經濟體深化往來，美國與中國自然都是關鍵夥伴。在美中競爭持續升溫的情況下，越南選擇同時拉近雙方距離，並未單押任何一方。所謂「竹子外交」，源自前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）提出的外交思維，強調立場穩固但策略靈活，確保國家利益不受動搖。這套模式讓越南在大國競逐中保有空間，也成為其近年外交操作的核心原則。外界普遍認為，這正是越南能同時與美中維持良好關係的關鍵。不過，隨著與中國合作範圍持續擴大，風險也逐漸被放大。有學者指出，小國在與大國深化合作時，通常會設置防護機制，避免關鍵領域遭到控制，但越南在部分合作中似乎逐步鬆開這些限制。以5G合作為例，若關鍵基礎設施過度依賴中國技術，將對資安與主權帶來長期壓力。也有不同觀點認為，越南仍握有足夠的替代選項。分析指出，越南同時與美國、日本、韓國與歐盟保持合作，技術與市場來源並非單一，因此即使與中國合作加深，也不至於陷入無法抽身的依賴局面。這種多方布局，正是「不結盟」政策的重要支撐。學者形容，越南的外交更像是在兩大強權之間來回擺動，當外界看到它靠近中國時，往往也意味著下一步可能拉近與美國的關係。這種動態調整，反映出越南在地緣政治壓力下的務實選擇。此次訪中後，越南在聯合聲明中再次強調不結盟與外交自主，並將對中關係定位為多邊外交的一環。越南仍試圖在經濟需求與戰略安全之間維持平衡，只是隨著合作規模擴大，如何守住自主空間，將成為接下來最關鍵的考驗。