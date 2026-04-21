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大聯盟球隊售價紀錄是2020年Steve Cohen買下紐約大都會的24.2億美元 在季前富比士的估算中有5隊的市價超過40億美元，分別是紐約洋基85億美元、洛杉磯道奇78億美元、波士頓紅襪52.5億美元、芝加哥小熊50億美元、舊金山巨人40.5億美元，教士則是31億美元 已故前教士老闆Peter Seidler在2012年買下教士隊時，只花了8億美元

▲教士隊為認為是小市場球隊，但在聖地牙哥，北美4大職業運動只有棒球進駐，地點位於南加州，氣候宜人。（圖／美聯社／達志影像）

▲富比士為教士隊在季前所估算的31億美元，比前一年成長了59%。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

幾天前傳出大聯盟聖地牙哥教士隊將以39億美元出售給英超切爾西老闆─José E. Feliciano與其妻子Kwanza Jones的消息，馬上在北美職業運動市場上爆發驚人衝擊，特別是一些大聯盟球隊老闆，更是會擔心「薪資上限」(salary cap)的推動是否會出現變數？之所以造成市場震撼，是因為39億美元的售價，超乎原先所預期太多了。先看看以下幾個數字，綜合上述金額數據可以知道，教士隊傳出高達39億美元的售價，代表了棒球這項職業運動的市場價值是完全被低估。在一般定義上，教士隊為認為是小市場球隊，但在聖地牙哥，北美4大職業運動只有棒球進駐，地點位於南加州，氣候宜人，再加上遴近美、墨交界處，熱愛棒球的人很多，球場上座率相當高，市場價值絕對遠超一般的小市場球隊。除此之外，這地區億萬富翁相當多，有興趣的買家自然也多。在教士隊要出售前，傳出的行情是在30億美元以上，主要競爭者除了切爾西集團外，還有分別由底特律活塞老闆Tom Gores、金州勇士老闆Joe Lacob，以及由英超艾弗頓老闆Dan Friedkin帶領的3家投資團隊，其間就傳出至少有一家出價達35億美元，但結果可能逼近40億美元。重量級經紀人波拉斯（Scott Boras）談到教士隊的售價時說，「一般來說，小市場球隊要賣兩次，價格才抵得上大市場球隊賣一次，所以這算是例外嗎？我覺得這件事反駁了棒球並非處於鼎盛時期的說法。」另一位不願具名的經紀人認為，在大聯盟面臨潛在的停工危機時，這些精明的商人趁虛而入，以39億美元收購完全被低估的資產。事實上，整個市場反應似乎也驗證了棒球市場並非原先許多人認為的那般「弱勢」，當教士隊可能出售的消息傳出後，大聯盟唯一的上市球隊─「亞特蘭大勇士隊」股價馬上飆升4%，去年9月坦帕灣光芒隊以17億美元售出也高於原先所預期不少。近年來傳出的球隊出售案還有，去年8月明尼蘇達雙城隊傳出有意以17億美元出售，最終不了了之，2024年華盛頓國民傳出有意以20億美元出售，但據傳未有報價而撤案。這也是教士售價之所以跌破專家眼鏡的原因，同為小市場球隊，金額竟是前一年賣出的光芒隊的2.3倍。富比士為教士隊在季前所估算的31億美元，比前一年成長了59%，當前所傳出的39億美元售價，肯定讓一些努力推動「薪資上限」的老闆們措手不及。可以預期的是，球員工會將以這點來證明，即使沒有薪資上限，球團價值也可以成長，當然一些勢力龐大的經紀人也會成為他們的戰友。在2023年11月去世的教士前老闆Peter Seidler過去就是以願意砸大錢，投入超額資金為名，組成的戰力也能與同區兩個大市場球隊洛杉磯道奇、舊金山巨人競爭，也因此受到在地球迷喜愛。事實上，即使是現在，教士隊的負債也是還可以接受的3億美元，對於一些潛在買家來說，不算是太大的負擔。也就是說，教士隊確實是小市場球隊的經營典範，卻在這個時機成了「薪資上限推動」正、反兩方的破口，實在是始料未及的事。