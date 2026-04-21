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▲藤井風宣布高雄世運開唱。（圖／X@fujiikazestaff）

▲Vaundy宣布亞洲巡迴演唱會日程表，確定10/31、11/1在台北小巨蛋連唱2天。（圖／好玩國際）

日本人氣歌手藤井風今（21）日宣布將於10月31日在高雄世運主場館舉辦《Prema World Tour》演唱會，沒想到消息一公佈後卻讓粉絲叫苦連天，因為日本新生代創作才子Vaundy也將於同天和11月1日於台北小巨蛋開唱，大家紛紛陷入兩難抉擇，直呼：「現在學影分身術來得及嗎？」藤井風正式宣布《Prema World Tour》台灣場將於10月31日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，作為近年日本最具國際影響力的音樂人之一，他以融合R&B、流行與靈魂樂風格受到全球樂迷喜愛，此次挑戰大型戶外場地演出，更讓歌迷期待值飆升，不少人已摩拳擦掌準備搶票。然而同一天，Vaundy也將展開《ASIA ARENA TOUR 2026 HORORO》台灣站，於10月31日及11月1日連續兩天在台北小巨蛋開唱，作為日本新生代音樂代表，他以獨特創作風格與高人氣迅速崛起，門票在日本可以說是一票難求，此次在台灣不僅連唱兩場，還與藤井風檔期重疊，讓不少粉絲直呼「完全選不出來」。兩大人氣歌手南北開唱卻「撞期大對決」，讓歌迷在社群平台哀號連連，「現在學影分身之術還來得及嗎」、「手足相殘的萬聖節」、「藤井風會來小巨蛋客串嗎」、「看哪個買的到就去哪個」；也有許多粉絲開始計算交通與時間，希望能極限衝場，不過多數粉絲仍坦言只能忍痛二選一，意外的撞期讓演唱會未演先轟動，掀起一波討論熱潮。