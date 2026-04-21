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能源衝擊還沒退，泰國政府已把更大規模舉債搬上檯面。當局正評估透過緊急法令借款最多5000億泰銖（約新台幣4901億元），替能源危機下的經濟壓力預留緩衝空間；同一時間，公共債務占GDP比率上限也可能從70%進一步調高到75%，讓這場原本只是短期應變的財政操作，迅速升高為泰國經濟與財政紀律之間的新拉鋸。根據泰國政府最新說法，這筆借款上限設定在5000億泰銖（約新台幣4901億元），但實際金額不一定會全數動用。泰國政府目前面對的是現金儲備偏緊，加上外部風險與整體環境不確定性升高，因此必須先把法定舉債空間準備好，以便必要時快速出手。依現行公共債務規範，若要容納這波新增借款，現有上限勢必得進一步調整。泰國目前公共債務約占GDP的66%，已逼近現行70%的政策上限。這個數字不只讓財政部必須提早布局，也讓是否把上限拉高到75%，成為政府內部討論焦點之一。根據《彭博社》報導，調高債限是正在評估的方案之一，財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）也已表態，若情勢需要，不排除提高上限。泰國高度依賴中東能源，在戰事與油價飆升夾擊下，外資3月已大舉撤出泰國股債市，市場原本對新政府帶動經濟修復的期待，也被能源成本上升打亂。泰國央行更已把2026年經濟成長預測下修到1.3%，並警告若戰事拖長，最壞情況很難設限。為了壓低民生與企業面臨的衝擊，阿努廷（Anutin Charnvirakul）政府近來已陸續推出多項緩衝措施，包括對低收入族群發放現金補貼、補助運輸業者，以及向中小企業提供低利貸款。泰國目前仍在吸收部分電價成本，試圖減輕能源價格傳導到家庭與企業端的壓力，只是這套作法能撐多久，仍取決於油價與地緣局勢後續變化。除了準備擴大借款，阿努廷也同步對支出端下手。他4月20日說明2027財年預算編列方向時，已要求壓縮非必要項目、限制預算膨脹，把控制財政風險列為原則之一。依目前規劃，2027財年總預算為3.7兆泰銖（約新台幣3.26兆元），年增僅0.2%，赤字則比本財年減少8.37%；預算案預定6月23日送交內閣，7月1日至3日交由下議院審議。從疫情後擴大支出，到如今因能源危機再度討論上修債限，泰國政府眼前顯然想先保住經濟與民生穩定。但債務天花板若真的往上調，代表政府雖爭取到更大操作空間，未來也得面對更嚴格的市場檢驗；對阿努廷政府來說，接下來不只要證明這筆錢借得出去，還得證明花得有用。