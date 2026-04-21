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台灣男子又在海外被逮！馬來西亞警方19日進行查緝，逮捕7名疑似非法偷渡入境的台灣籍男子，並查獲一個背包，裡面竟裝著76支iPhone手機及一台筆記型電腦。根據馬來西亞媒體光明日報與中國報報導，7名台灣籍男子疑偷渡入境，警方於周日（19日）中午12時左右展開「加央截擊行動」，7人最終在朱賓附近的甘榜古邦知嘉一帶被警方逮捕。警方指出，落網者年齡介於22歲至28歲，目前已被延長扣留14天，讓警方做進一步調查。巴東勿剎警區主任莫哈末索克里助理總監說， 警方是在巴東勿剎警區總部刑事調查組經過情報收集及策劃後，在甘榜古邦知嘉的3個不同地點展開突擊行動，7人被查緝時都無法出示有效旅行證件。他指出，警方也查獲了一個裝有76支iPhone 手機和一台筆記型電腦的背包。所有被捕者已被押往巴東勿剎警區總部，警方目前援引馬來西亞1959/63年移民法令第6（1）（c）條文展開正式調查。