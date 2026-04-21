台灣自來水公司表示，因應基隆污水工程，將於26日晚間9時至27日晚間8時進行喜豬橋管線遷移，影響仁愛、信義及中正區共3萬4128戶用水。此次停水降壓範圍涵蓋基隆市仁一路、中興路、中正路與仁三路等，總共影響時間為23小時。為減少不便，官方已設置多處加水站並安排水車備援，若工程提前完成，將視情況提早恢復供水，建議民眾仍要提早做好儲水準備。
基隆4/26停水23小時！影響3萬4128戶用水
台水第1區管理處說明，本次工程位於中正路喜豬橋一帶，施工時段自26日晚間9時起至27日晚間8時止，總計約23小時。停水區域涵蓋基隆市仁愛區、信義區及中正區，包括仁一路、中興路、中正路等路段，影響停水戶數約1萬6130戶；另在同區域部分路段實施降壓供水，包含仁三路、中興路、中正路等範圍，預計有1萬7998戶將面臨水壓降低情形。
◼︎基隆市4/26停水範圍一次看
🕦停水時間：4月26日晚間21時至4月27日晚間20時（共23小時）
📌停水原因：辦理中正路喜豬橋管線遷移工程。
📍停水影響區域
◼︎中正區：中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。
◼︎仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝三 路、孝二路、延平街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、義三路、義五路。
◼︎信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德 路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路、花源三街、花源五街（含各巷弄）一帶。
📍降壓影響區域
◼︎中正區：中正路、信三路、信二路、信五路、基隆港東岸聯外道路、壽山路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街。
◼︎仁愛區：仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、愛三路、愛九路、愛五路、愛六路、愛四路。
◼︎信義區：中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義七路、義三路、義六路、義四路、花源七街、花源九街（含各巷弄） 一帶。
基隆3區停水辦理喜豬橋管線遷移！臨時供水站一次看
為降低停水衝擊，第1區管理處已規劃多處臨時供水據點，若仍有用水需求，亦將視情況調派水車機動支援，協助居民度過停水期間。
🟡臨時供水站
◼︎東明里民活動中心前（東信路35巷47號）
◼︎入船里民活動中心前（中船路11號）
◼︎智仁里民活動中心（延平街7-1號前）
◼︎基隆女中信綠里里民活動中心（東信路322-1號）
◼︎信義區公所（信二路179號）
◼︎全聯義二店（信四路11號）
◼︎正砂里民活動中心 （中正路211號）
台水公司同時提醒，用戶於停水期間應關閉抽水機電源，避免設備空轉受損；而在恢復供水初期，位於管線末端或地勢較高區域的住戶，可能因水壓不足而延後供水。若工程提前完成，將視情況提早恢復供水，但若施工過程遇到突發狀況，也可能影響供水時程，盼民眾提前做好準備並予以理解。
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台水第1區管理處說明，本次工程位於中正路喜豬橋一帶，施工時段自26日晚間9時起至27日晚間8時止，總計約23小時。停水區域涵蓋基隆市仁愛區、信義區及中正區，包括仁一路、中興路、中正路等路段，影響停水戶數約1萬6130戶；另在同區域部分路段實施降壓供水，包含仁三路、中興路、中正路等範圍，預計有1萬7998戶將面臨水壓降低情形。
🕦停水時間：4月26日晚間21時至4月27日晚間20時（共23小時）
📌停水原因：辦理中正路喜豬橋管線遷移工程。
📍停水影響區域
◼︎中正區：中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。
◼︎仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝三 路、孝二路、延平街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、義三路、義五路。
◼︎信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德 路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路、花源三街、花源五街（含各巷弄）一帶。
📍降壓影響區域
◼︎中正區：中正路、信三路、信二路、信五路、基隆港東岸聯外道路、壽山路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街。
◼︎仁愛區：仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、愛三路、愛九路、愛五路、愛六路、愛四路。
◼︎信義區：中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義七路、義三路、義六路、義四路、花源七街、花源九街（含各巷弄） 一帶。
為降低停水衝擊，第1區管理處已規劃多處臨時供水據點，若仍有用水需求，亦將視情況調派水車機動支援，協助居民度過停水期間。
🟡臨時供水站
◼︎東明里民活動中心前（東信路35巷47號）
◼︎入船里民活動中心前（中船路11號）
◼︎智仁里民活動中心（延平街7-1號前）
◼︎基隆女中信綠里里民活動中心（東信路322-1號）
◼︎信義區公所（信二路179號）
◼︎全聯義二店（信四路11號）
◼︎正砂里民活動中心 （中正路211號）
台水公司同時提醒，用戶於停水期間應關閉抽水機電源，避免設備空轉受損；而在恢復供水初期，位於管線末端或地勢較高區域的住戶，可能因水壓不足而延後供水。若工程提前完成，將視情況提早恢復供水，但若施工過程遇到突發狀況，也可能影響供水時程，盼民眾提前做好準備並予以理解。