Google宣布在台正式推出全新Chrome瀏覽器的AI功能，這次大改版深度整合了最新的Gemini 3.1模型，讓Chrome不再只是單純的上網工具，更進化為全方位的AI生活與工作助手。全新功能將率先於電腦版與iOS版的Chrome瀏覽器登場，Android使用者只要長按電源鍵，也能輕鬆啟動Gemini尋求協助。
免切換分頁！專屬助理側邊欄即時互動
遇到落落長的文章不想看？現在只要點擊Chrome分頁右上角的Gemini圖示，就能喚出側邊欄的專屬助理進行對話。AI能快速摘要複雜的網頁內容、將食譜調整成純素版本，甚至幫忙「做一個期末考模擬考題」，此外，還能記住先前瀏覽過的網頁資訊，讓你放心關掉那些「稍後觀看」的分頁，大幅提升效率。
深度串聯Google生態系：寫信、看影片一條龍
新版Chrome將大眾常用的Gmail、Google地圖、日曆與YouTube進行了深度整合。你可以直接打開側邊欄請Gemini幫忙擬定Gmail電子郵件草稿，確認內容後就能直接送出。此外，無論是把查到的活動毫不費力地加入日曆、查看地圖詳細地點，還是針對正在觀看的YouTube影片內容向AI提問，都能在當下網頁一次解決。
網購比價、找資料神助手！跨分頁交叉比對
找資料時常常開滿分頁嗎？Chrome中的Gemini現在能夠跨越多個開啟的分頁進行交叉比對，並把資訊統整在同一個畫面。舉例來說，當你在不同網站挑選純素高蛋白粉時，AI能建立表格幫你清楚比較產品細節；或者在規劃公司團康時，能幫你彙整所有搜尋到的資料，規劃出完美的破冰行程。
內建Nano Banana 2模型：用文字就能直接改圖
這次更新還將Nano Banana 2模型直接內建於Chrome中。使用者只要在側邊欄用文字描述想像中的畫面，就能直接調整網頁上的圖片，完全不需要開啟新分頁或額外上傳檔案。例如在網購家具前，可以直接在網頁上模擬家具擺放在家中的視覺效果，宛如擁有專屬室內設計師。
在推出便利新功能的同時，Google也強調了對安全性的重視。新模型經過專門訓練，能有效辨識並防禦「提示詞注入」等潛在威脅。此外，當系統準備執行如發送電子郵件或新增日曆事件等敏感操作前，都會要求使用者進行最後的確認，來即時應對最新安全威脅，確保使用者的控制權與資安防護。
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遇到落落長的文章不想看？現在只要點擊Chrome分頁右上角的Gemini圖示，就能喚出側邊欄的專屬助理進行對話。AI能快速摘要複雜的網頁內容、將食譜調整成純素版本，甚至幫忙「做一個期末考模擬考題」，此外，還能記住先前瀏覽過的網頁資訊，讓你放心關掉那些「稍後觀看」的分頁，大幅提升效率。
深度串聯Google生態系：寫信、看影片一條龍
新版Chrome將大眾常用的Gmail、Google地圖、日曆與YouTube進行了深度整合。你可以直接打開側邊欄請Gemini幫忙擬定Gmail電子郵件草稿，確認內容後就能直接送出。此外，無論是把查到的活動毫不費力地加入日曆、查看地圖詳細地點，還是針對正在觀看的YouTube影片內容向AI提問，都能在當下網頁一次解決。
網購比價、找資料神助手！跨分頁交叉比對
找資料時常常開滿分頁嗎？Chrome中的Gemini現在能夠跨越多個開啟的分頁進行交叉比對，並把資訊統整在同一個畫面。舉例來說，當你在不同網站挑選純素高蛋白粉時，AI能建立表格幫你清楚比較產品細節；或者在規劃公司團康時，能幫你彙整所有搜尋到的資料，規劃出完美的破冰行程。
這次更新還將Nano Banana 2模型直接內建於Chrome中。使用者只要在側邊欄用文字描述想像中的畫面，就能直接調整網頁上的圖片，完全不需要開啟新分頁或額外上傳檔案。例如在網購家具前，可以直接在網頁上模擬家具擺放在家中的視覺效果，宛如擁有專屬室內設計師。
在推出便利新功能的同時，Google也強調了對安全性的重視。新模型經過專門訓練，能有效辨識並防禦「提示詞注入」等潛在威脅。此外，當系統準備執行如發送電子郵件或新增日曆事件等敏感操作前，都會要求使用者進行最後的確認，來即時應對最新安全威脅，確保使用者的控制權與資安防護。