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印尼國家人權委員會4月20日公開點名軍方，指中巴布亞一場針對分離主義武裝的行動造成至少12名平民死亡，當中還包括婦女與孩童，要求政府與軍方立刻重新檢視現行清剿作法。事件不只讓當地安全情勢再度升高，也讓巴布亞長年累積的武裝衝突、人權爭議與治理困境，再次被推上檯面。根據印尼國家人權委員會說法，這起事件發生在4月14日，地點位於中巴布亞地區。當時印尼軍方對分離主義武裝展開執法行動，現場之後傳出至少12名平民中彈身亡，另有多人重傷。委員會主席阿妮斯表示，雖然目前仍需進一步釐清死者究竟是死於軍方火力、武裝分子槍擊，或是雙方交火波及，但委員會「強烈懷疑」印尼士兵可能與平民死亡有關，並已啟動調查。阿妮斯在聲明中直言，無論是國家武裝力量或非國家行為者，只要對平民發動攻擊，都涉及對人權與國際人道法的侵犯。她也直接譴責這場針對巴布亞武裝分子的行動造成平民死傷，並呼籲印尼軍方重新評估在巴布亞的軍事與執法模式。這番表態，等於把焦點從單一交火事件，拉高到整體反分離政策是否失控的層次。印尼人權部長納塔留斯．皮蓋4月20日對外證實，這場4月14日的行動共造成15人死亡、7人受傷，但未進一步說明其中有多少是平民。他表示，若後續查明有人對平民施暴，相關責任者應盡快進入法律程序。人權部也將派員，與國家人權委員會共同調查。不過，軍方對外說法明顯較為保留。巴布亞地區軍方發言人示，他並未收到上週有平民死亡的資訊。哈貝馬特遣隊發言人維里亞則稱，部隊是在接獲村民通報，得知武裝分子出現在村內後，才於4月14日進入彭查克地區的肯布魯村展開行動，並擊斃4名武裝分子。至於另有一名孩童在附近村落遭槍擊身亡的說法，維里亞強調，當時軍方並不在該村，且兩起事件地點與時間都不同，彼此沒有關聯。巴布亞武裝組織方面則持續指控，死者多數是平民，而非武裝人員。這種「軍方稱殲滅叛軍、武裝方稱平民遭誤殺」的版本衝突，在巴布亞並不罕見。去年10月，美聯社就曾報導，中巴布亞英坦查亞地區一場軍方與叛軍衝突造成14人死亡，軍方宣稱死者多為分離武裝成員，但武裝方反控其中至少9人是村民。巴布亞問題之所以敏感，背後牽動的不只是治安。這片資源豐富的土地擁有全球知名的金礦與銅礦，自1969年在聯合國監督下經爭議性公投納入印尼後，分離主義運動便持續存在。多年來，當地不時爆發軍警、武裝分子與平民之間的流血衝突，近年傷亡人數更有升高趨勢，讓巴布亞成為印尼最棘手的內部安全與人權議題之一。這次12名平民死亡案，真正的關鍵不只在於誰開了槍，更在於印尼政府是否願意面對巴布亞長期以來「清剿愈強、反彈愈深」的惡性循環。若調查最終證實平民是在軍事行動中遭波及甚至遭誤擊，外界對軍方問責與巴布亞治理路線的壓力，勢必還會繼續升高。