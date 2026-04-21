115學年度統一入學測驗即將於4月25、4月26日登場，各大餐廳推出考生必勝優惠幫應援，日式丼飯「かつ丼屋 勝急」表示，今（21）日起推出「明太子炸豬排握飯糰」，附贈原萃綠茶套餐優惠150元，外帶／外送專屬；還有6款豬排便當也開吃。福勝亭表示，不只最新必勝精選優惠DM有「飲料買一送一」等好康，月底省錢激安日加碼「和風咖哩豬排定食」88折連吃兩天。

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勝急：明太子炸豬排握飯糰開賣！套餐優惠　6款豬排便當也開吃

日文發音炸豬排（豚カツ，Tonkatsu）近似勝利（勝つ，Katsu）；呼應日本考生必吃「炸豬排」寓意金榜題名，日式丼飯「かつ丼屋 勝急」以沖繩飯糰為靈感添加創意，嚴選當紅日本明太子精心調味究好豬腰內豬排，搭配日式厚蛋燒、牛奶皇后米，打造只在外帶、外送吃得到的「明太子炸豬排握飯糰」專屬新菜。

外帶輕巧餐「明太子炸豬排握飯糰」單點150元，附贈原萃綠茶乙瓶；Uber Eats限定外送飽足餐「明太子炸豬排握飯糰＋薯條＋原萃綠茶」250元。

為方便大家輕鬆用餐，勝急再推出外帶6款便當：「腰內豬排便當」小份270元、中份290元，「里肌肉豬排便當」小份270元、中份290元，「草蝦腰內豬排便當」310元，「草蝦里肌豬排便當」310元，附贈無糖原萃綠茶乙瓶。

▲勝急開賣「明太子炸豬排握飯糰」新品。（圖／勝急提供）
▲勝急開賣「明太子炸豬排握飯糰」新品。（圖／勝急提供）
▲勝急推薦海陸雙主食「草蝦里肌豬排便當」。（圖／勝急提供）
▲勝急推薦海陸雙主食「草蝦里肌豬排便當」。（圖／勝急提供）
福勝亭：必勝精選優惠「飲料買一送一」！月底激安日88折加碼

福勝亭4月20日起開吃必勝精選優惠券，出示DM到店內用／外帶都可享優惠（外送／線上訂購不適用），最推薦「飲料買一送一」2杯優惠價35元、日式唐揚雞「+19元多一件」等優惠，「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」雙人餐現省110元。

▲福勝亭必勝精選優惠DM快存圖，爽吃「買一送一、+19元多1件」等好康。（圖／翻攝自福勝亭FB）
▲福勝亭必勝精選優惠DM快存圖，爽吃「買一送一、+19元多1件」等好康。（圖／翻攝自福勝亭FB）
福勝亭每月激安日再加碼，4月24日至4月25日連續2天，到店開吃「和風咖哩豬排定食」88折單點優惠，內用可享白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續加吃到飽，月底省錢一樣吃好飽。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...