主辦台北國際電腦展（COMPUTEX）的外貿協會今（21）日宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表主題演講，將公布最新AI技術進展，並聚焦於打造AI生態系所需的合作夥伴，包含橫跨運算、物理AI與代理系統，並展示其「五層蛋糕」（Five-Layer Cake）架構，從能源到應用，以及生態系如何擴展以支持下一波創新浪潮。
本次主題演講將於台北流行音樂中心舉行，並於台灣時間6月1日 (星期一) 上午11點 (美西時間5 月31日晚上8點) 同步直播，並將於https://www.nvidia.com/zh-tw/gtc/taipei/keynote/提供重播觀看。
6月2日至4日，NVIDIA將在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。GTC是NVIDIA的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。
台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域的最新進展。GTC不僅是一場大會，更是AI生態系的全球平台，讓創意從概念走向實際部署，而合作夥伴關係則協助擴展下一波創新浪潮。
COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6,000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。
NVIDIA GTC Taipei將於 4 月 21 日開放報名，請於活動網站報名：
https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/keynote/
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6月2日至4日，NVIDIA將在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。GTC是NVIDIA的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。
台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域的最新進展。GTC不僅是一場大會，更是AI生態系的全球平台，讓創意從概念走向實際部署，而合作夥伴關係則協助擴展下一波創新浪潮。
COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6,000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。
NVIDIA GTC Taipei將於 4 月 21 日開放報名，請於活動網站報名：
https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/keynote/