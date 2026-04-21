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馬來西亞森美蘭州爆出前所未見的王室憲政衝突，數名酋長突然宣布罷免現任統治者，引發州政府強烈反彈，雙方說法完全對立，使原本屬於傳統體制內運作的權力結構浮上檯面，甚至可能演變為牽動全國的憲政案例。整起事件起於已遭撤職的雙溪烏絨酋長慕巴拉克，聯同日叻務、柔河及林茂三名酋長，透過臉書直播發表聯合聲明，指控森州統治者慕力茲「不適任」，宣布將其罷免，並推舉王子納扎魯丁接任新任嚴端。突如其來的行動震撼政壇，也讓外界首次見到酋長集體對抗統治者的局面。森州政府隨即反擊，州務大臣阿米努丁在凌晨發布聲明，強調慕巴拉克早在2023年已被森州司法與酋長理事會解除酋長職務，依法已無權參與任何王室決策，更遑論發動罷免。州政府也重申，慕力茲仍是唯一合法統治者，任何「罷免」說法皆不成立。然而，支持罷免的一方並未退讓，隔日再度發聲，否認撤職說法，反指州政府領導失去正當性，甚至要求大臣下台，政治與王室權力出現正面衝撞，局勢快速升高。森美蘭州的特殊制度，是這場爭議之所以複雜的關鍵。與馬來西亞其他州採世襲王位不同，森州統治者「嚴端」採選舉制，由四大酋長從王族中遴選，再交由司法與酋長理事會確認。這套制度源自印尼蘇門答臘的米南加保（Minangkabau）文化，強調權力共享與集體決策，讓統治者與酋長之間維持對等關係，而非上下隸屬。在這樣的架構下，酋長是否擁有罷免統治者的權力，一直缺乏明確法律界線。過去雖曾出現酋長被撤換的案例，但從未發生統治者遭酋長聯手挑戰的情況，使這次事件成為制度運作以來的首次重大考驗。法律層面同樣充滿不確定性。馬來西亞憲法學者指出，關鍵仍在於森州司法與酋長理事會是否認可罷免決議，而歷來涉及馬來風俗與王權的爭議，法院多半採取不介入立場。1981年相關案例中，聯邦法院即裁定尊重理事會決定，這也意味若爭議進入司法程序，結果仍難預測。另一方面，學界也提醒，這場衝突背後可能不只是制度問題，更牽涉森州長期存在的政治家族與地方勢力競逐。森美蘭王室與酋長體系長年與地方政治緊密交織，任何權力重組，都可能牽動更深層的利益分配。從全國層面來看，馬來西亞採君主立憲制，九個州的統治者輪流擔任最高元首，森州制度則是其中最具特色的一環。此次風波若持續升溫，可能影響外界對王室制度穩定性的觀感，也讓「傳統權威與現代憲政如何共存」再次成為討論焦點。目前這場爭議仍未出現明確解方，行政權、傳統權威與法律詮釋三方持續拉鋸，未來是否進入司法程序，或由王室內部協調收場，都將牽動森州乃至全國的政治與制度發展。