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洛杉磯湖人目前正與休士頓火箭在季後賽如火如荼展開對決，但球團高層已開始思考更深層的未來。湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）日前受訪時坦言，對於即將進入自由市場的詹姆斯（LeBron James），球團已做好心理準備，甚至暗示這位41歲的傳奇球星可能不會效法柯比（Kobe Bryant）舉辦盛大的告別賽季，而是選擇「安靜地離去」。珍妮巴斯（Jeanie Buss）在週末的廣播節目中明確表態：「我一直說我想看到他在湖人退休，但他即將成為自由球員，這完全是他的決定。」她大讚詹姆斯在第23個賽季依然保有頂尖戰力是令人難以置信的成就，但同時也暗示各種可能性：「他會權衡所有機會，或許，他只是想安靜地退出舞台。」巴斯特別回憶起2016年柯比（Kobe Bryant）的告別賽季，當時柯比在11月就宣布退役，讓全美各地的粉絲都有機會向他致敬。她認為詹姆斯絕對有資格享受同等待遇，但也強調每位個體對舒適度的要求不同，湖人球團將全力配合詹姆斯的步調。隨著詹姆斯（LeBron James）本季場均20.9分與其菜鳥球季數據驚人重疊，外界關於「告別巡迴賽」的猜測滿天飛。然而，根據《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）的報導，這些傳聞純屬空穴來風。消息來源指出，詹姆斯本人早已明確表示，他對這種大張旗鼓的告別方式並無興趣，甚至曾親自向友人澄清。詹姆斯（LeBron James）目前的立場非常堅定：他尚未決定是否打完本季後就退役。他曾多次公開表示，只有當他感覺自己無法再以頂尖水準競爭，或是對這項運動的熱愛逐漸褪去時，他就會選擇轉身離開。本季詹姆斯（LeBron James）與兒子布朗尼（Bronny James）在場上並肩作戰，這為他的職業生涯注入了全新的動力。他在季後賽首戰繳出19分13助攻，證明自己依然是球隊的靈魂人物。雖然他正與唐西奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）共享進攻重任，但詹姆斯休賽季的最終決定，可能更多取決於他是否相信湖人能成為一支具備奪冠實力的戰隊。