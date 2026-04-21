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泰國芭達雅發生駭人槍擊案，一名休班警員疑似酒後失控，在熱鬧的步行街一帶先朝娛樂場所開槍，接著又近距離射殺上前勸阻的大麻店老闆。案發後，他還被指拿走死者手機丟進海裡，疑似想破壞證據，整起事件在當地引發震驚，也讓警方執法紀律再度成為外界焦點。這起案件發生在4月19日凌晨，地點在芭達雅南區步行街附近。警方與救援人員接獲通報後趕到現場，發現41歲的大麻店老闆中彈倒地，身上有2處槍傷，雖經緊急搶救，最後仍傷重不治。多家當地媒體指出，涉案男子是芭達雅警局一名警員，事發時疑似已明顯酒醉。根據現場監視器畫面與媒體披露內容，涉案警員當時先朝附近一處娛樂場所開槍，之後死者上前勸阻，還雙手合十示意對方冷靜、把槍收起來，沒想到警員情緒突然失控，當場朝他近距離連開2槍。死者中槍後一度奮力反抗，甚至成功奪下對方手槍，但最終仍因傷勢過重倒下。更引發爭議的是，案發後涉案警員還被指取走死者手機，直接丟入海中，疑似企圖湮滅證據。附近民眾見狀後合力將人制伏，直到其他警力到場接手。報導也提到，嫌犯被控制時意識不清、說詞混亂，面部還帶有血跡，初步訊問中甚至否認自己曾經開槍。目前，涉案警員已遭拘留，並被暫時停職接受調查。泰媒指出，警方正持續蒐證，後續將依殺人等相關罪名偵辦。由於案件發生在觀光客密集的芭達雅鬧區，又牽涉現職警員酒後持槍行兇，外界關注的不只是命案本身，還包括警紀、配槍管理，以及當地治安形象是否再受衝擊。